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Меморіальну дошку Буніну встановили 6 лютого 2017 року в Одесі на будівлі за адресою вул. Буніна, 1.

Сьогодні це БЦ «Негоціант», який, якщо вірити офіційному сайту компанії Тарпана, і будувала Інкор-Груп.

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“У день, коли Іван Олексійович Бунін відбув в еміграцію, відбулося відкриття інформаційної дошки на початку вулиці, названої на його честь. Іван Бунін - це людина, яка зробила великий внесок у духовний розвиток нашого міста. Його перебування в Одесі залишило глибокий слід у літературі. (...) Для мене дуже важливо, щоб ми добре пам'ятали наше коріння і були вдячні тим людям, які прославляли Одесу своєю творчістю», - заявляв Тарпан.

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При цьому в коментарях до новини про відкриття меморіальної дошки Буніну одесити звинувачують Тарпана в самопіарі і вказують, що російський письменник Бунін, по-перше, не проживав постійно в Одесі, а лише періодично приїжджав до міста, а по-друге, зупинявся у будинку не на вул. Буніна, а на Княжій, де і так йому було встановлено меморіальну дошку ще за радянських часів.

«По-перше, напис на меморіальній дошці про те, що Бунін жив в Одесі з 1896 по 1920 роки вже неправильний, Бунін справді, з 1896 року неодноразово приїжджав до Одеси, але не жив постійно, а з 1918 по 1920 року мешкав у будинку Буковецького на вулиці Княжій. На цьому будинку є меморіальна дошка ще радянського періоду в зачуханому стані, що висить не на тій частині будинку, де жив Бунін. Тож, якщо Тарпан такий шанувальник письменника, краще б встановив нову дошку на будинку № 27 по вул. Княжій. Що можна сказати про Тарпана після його псевдореставрації старих будинків, з яких уже все обсипається, і після готелю «Велика Московська», яка не закінчена і теж скоро сипатиметься?», - дискутують містяни в коментарях на одеському порталі «Думська».

Додамо

Російський письменник Іван Бунін є одним із тих письменників, творчість яких робоча група Міносвіти, на тлі російської агресії, рекомендувала вилучити зі шкільної програми зарубіжної літератури.

Йдеться про такі твори Буніна, як “Антонівські яблука”, “Легке дихання”, “Темні алеї”, “Красуня”.

Нагадаємо

Пам'ятник Катерині II в Одесі запропонували знести як “маркер русского міра”.

Тарпан же, якого прокуратура має намір екстрадувати в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності у справі «Глибоководного випуску», нібито був головним ініціатором зведення цього пам'ятника.

Також, окремі експерти не виключають, що кошти на Катерину насправді виділялися підсанкційною організацією «росспівробітництво».