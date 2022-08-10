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Не Екатериной единой: Тарпан увековечил в Одессе российского писателя, которого рекомендовали запретить в украинских школах

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Разыскиваемый в Украине экс-депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан, который называет себя заказчиком и спонсором возведения памятника российской императрице Екатерине II в Одессе, также был инициатором установления мемориальной доски в честь российского писателя Ивана Бунина. Об этом сам Тарпан заявлял на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Мемориальную доску Бунину установили 6 февраля 2017 года в Одессе на здании по адресу ул. Бунина, 1.

Сегодня это БЦ «Негоциант», который, если верить официальному сайту компании Тарпана, и строила Инкор-Груп.

Цитата

“В день, когда Иван Алексеевич Бунин отбыл в эмиграцию, состоялось открытие информационной доски в самом начале улицы, названной в его честь. Иван Бунин - это человек, который внес крупный вклад в духовное развитие нашего города. Его пребывание в Одессе оставило глубокий след в литературе. (...) Для меня очень важно, чтобы мы хорошо помнили наши корни и были благодарны тем людям, которые прославляли Одессу своим творчеством”, - заявлял Тарпан.

К теме

При этом в комментариях к новости об открытии мемориальной доски Бунину одесситы обвиняют Тарпана в самопиаре и указывая, что российский писатель Бунин, во-первых, не проживал постоянно в Одессе, а лишь приезжал периодически в город, а во-вторых, останавливался в доме не по ул. Бунина, а на Княжеской, где и так ему была установлена мемориальная доска ещё в советские времена.

«Во-первых, надпись на мемориальной доске о том, что Бунин жил в Одессе с 1896 по 1920 годы уже неправильная, Бунин действительно, с 1896 года неоднократно приезжал в Одессу, но не жил постоянно, а с 1918 по 1920 годы жил в доме Буковецкого на улице Княжеской. На этом доме есть мемориальная доска еще советского периода в зачуханном состоянии и висящая не на той части дома, где жил Бунин. Так что, если Тарпан такой поклонник писателя, лучше бы установил новую доску на доме № 27 по ул. Княжеской. Что можно сказать о Тарпане после его псевдореставрации старых домов, с которых уже все осыпается, и после гостиницы «Большая Московская», которая не закончена и тоже скоро будет сыпаться?», - дискутируют горожане в комментариях на одесском портале «Думская».

Добавим

Российский писатель Иван Бунин является одним из тех писателей, творчество которых рабочая группа Минобразования, на фоне российской агрессии, рекомендовала изъять из школьной программы зарубежной литературы. 

Речь о таких произведениях Бунина, как “Антоновские яблока”, “Легкое дыхание”, “Темные аллеи”, “Красавица”.

Напомним

Памятник Екатерине II в Одессе предложили снести как “маркер русского мира”.

Тарпан же, которого прокуратура намерена экстрадировать в Украину для привлечения к уголовной ответственности по делу «Глубоководного выпуска», якобы был главным инициатором возведения этого памятника.

Также, отдельные эксперты не исключают, что средства на Екатерину на самом деле выделялись подсанкционной организацией «россотрудничество».

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