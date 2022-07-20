Знести Катерину II в Одесі: петиція до президента набрала більше за необхідну кількість голосів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43301 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90745 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128737 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 180102 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176699 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173893 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150135 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116104 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109107 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312919 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 25465 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51317 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 20809 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 22565 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 20621 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187695 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312919 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573189 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516477 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 51317 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93694 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121235 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144224 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157706 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Знести Катерину II в Одесі: петиція до президента набрала більше за необхідну кількість голосів

Знести Катерину II в Одесі: петиція до президента набрала більше за необхідну кількість голосів

Київ • УНН

 • 182264 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Петиція про демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси набрала понад 26 000 підписів, за необхідних 25 000 для розгляду президентом Володимиром Зеленським. Вона опублікована на порталі петицій Офісу президента, передає УНН.

Суть

Петицію було подано 28 червня. На сьогодні її підтримали 26 504 підписанти.

Автор петиції Стефанія Цегельник акцентує увагу на тому, що утримання пам’ятника коштує місту чималих грошей, а сама Катерина ІІ "сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів, знищила запорізьку Січ, запровадили політику примусової русифікації та диктату чужої культури".

Цитата

"У незалежній Україні неприпустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам та вбивцям українців – на звалищі", – сказано у петиції.

До теми

За словами історика Андрія Здорова, ініціатором відновлення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі був колишній міський депутат, а нині переслідуваний за підозрою у розкраданні бюджетних коштів фігурант кримінальної справи Руслан Тарпан.

“Спонсором відновлення пам'ятника Катерині II став одеський бізнесмен Руслан Тарпан. До речі, тоді він був ще й депутатом міської ради від "Прогресивної соціалістичної партії України" (так, не смійтеся, тієї нещодавно забороненої ПСПУ Наталії Вітренко)”, - зазначив Андрій Здоров.

Додамо

Про те, що саме Руслан Тарпан був ініціатором встановлення пам'ятника Катерині в Одесі, розповіла раніше і нардеп Соломія Бобровська. За її твердженням, Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і опосередковано допомагав російським та проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06