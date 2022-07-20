Знести Катерину II в Одесі: петиція до президента набрала більше за необхідну кількість голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Петиція про демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II у центрі Одеси набрала понад 26 000 підписів, за необхідних 25 000 для розгляду президентом Володимиром Зеленським. Вона опублікована на порталі петицій Офісу президента, передає УНН.
Суть
Петицію було подано 28 червня. На сьогодні її підтримали 26 504 підписанти.
Автор петиції Стефанія Цегельник акцентує увагу на тому, що утримання пам’ятника коштує місту чималих грошей, а сама Катерина ІІ "сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів, знищила запорізьку Січ, запровадили політику примусової русифікації та диктату чужої культури".
Цитата
"У незалежній Україні неприпустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам'ятникам тиранам та вбивцям українців – на звалищі", – сказано у петиції.
До теми
За словами історика Андрія Здорова, ініціатором відновлення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі був колишній міський депутат, а нині переслідуваний за підозрою у розкраданні бюджетних коштів фігурант кримінальної справи Руслан Тарпан.
“Спонсором відновлення пам'ятника Катерині II став одеський бізнесмен Руслан Тарпан. До речі, тоді він був ще й депутатом міської ради від "Прогресивної соціалістичної партії України" (так, не смійтеся, тієї нещодавно забороненої ПСПУ Наталії Вітренко)”, - зазначив Андрій Здоров.
Додамо
Про те, що саме Руслан Тарпан був ініціатором встановлення пам'ятника Катерині в Одесі, розповіла раніше і нардеп Соломія Бобровська. За її твердженням, Тарпан “вже давно працює на російські інтереси”, а також є "колаборантом, який прямо і опосередковано допомагав російським та проросійським силам в Україні руйнувати Україну зсередини: інформаційно, економічно, політично".