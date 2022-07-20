Снести Екатерину II в Одессе: петиция к президенту набрала больше необходимого количества голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Петиция о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II в центре Одессы набрала более 26 000 подписей, при необходимых 25 000 для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Она опубликована на портале петиций Офиса президента, передаёт УНН.
Суть
Петиция была подана 28 июня. На сегодня ее поддержали 26 504 подписантов.
Автор петиции, Стефания Цегельник, акцентирует внимание на том, что содержание памятника стоит городу немалых средств, а сама Екатерина ІІ "способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры".
Цитата
"В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке", – сказано в петиции.
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По словам историка Андрея Здорова, инициатором восстановления памятника Екатерине ІІ в Одессе был бывший городской депутат, а нынче преследуемый по подозрению к хищении бюджетных средств фигурант уголовного дела Руслан Тарпан.
“Спонсором восстановления памятника Екатерине II стал одесский бизнесмен Руслан Тарпан. Кстати, тогда он был еще и депутатом городского совета от "Прогрессивной социалистической партии Украины" (да, не смейтесь, той самой недавно запрещенной ПСПУ Наталии Витренко)”, - отметил Андрей Здоров.
Добавим
О том, что именно Руслан Тарпан был инициатором установления памятника Екатерине в Одессе рассказала ранее и нардеп Соломия Бобровская. По ее утверждению, Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".