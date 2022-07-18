У прокуратурі запевнили, що продовжують вживати заходів для екстрадиції Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Слідчі та прокурори Одеської області продовжують вживати заходів щодо екстрадиції Руслана Тарпана в Україну. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі на запит журналістів УНН.
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“Стосовно видачі підозрюваного Т. (Тарпана - ред.) в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, з урахуванням положень статті 222 Кримінального процесуального кодексу Україну інформую, що наразі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області та обласною прокуратурою вживаються передбачені розділом IX Кримінального процесуального кодексу України (міжнародне співробітництво під час кримінального провадження - ред.) відповідні заходи”, - повідомили в прокуратурі.
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Раніше в Одеській обласній прокуратурі повідомляли, що здійнюють переклад процесуальних документів, необхідних для підготовки запиту до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів про надання міжнародної правової допомоги з затримання та екстрадиції Руслана Тарпана.
Нагадаємо
Руслан Тарпан - колишній депутат, підозрюваний у розкраданні держкоштів під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. За даними слідства, компаніям афільованим з Тарпаном вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету.
Легалізація коштів з проекту “Глибоководний випуск”, за даними слідства, відбувалася через іноземні банківські рахунки, зокрема, і ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської.
Додамо, що прокуратура в рамках кримінального переслідування Тарпана вживає заходів із розшуку його активів, зокрема, залучила до цього Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).