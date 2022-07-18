У прокуратурі запевнили, що продовжують вживати заходів для екстрадиції Руслана Тарпана

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 76274 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117338 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168873 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 166620 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168177 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146218 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114933 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108218 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305584 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89653 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177363 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76335 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64552 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 34775 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177362 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305584 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567387 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511539 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33435 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89653 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119096 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142131 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155701 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У прокуратурі запевнили, що продовжують вживати заходів для екстрадиції Руслана Тарпана

У прокуратурі запевнили, що продовжують вживати заходів для екстрадиції Руслана Тарпана

Київ • УНН

 • 403588 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Слідчі та прокурори Одеської області продовжують вживати заходів щодо екстрадиції Руслана Тарпана в Україну. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі на запит журналістів УНН.

Цитата

“Стосовно видачі підозрюваного Т. (Тарпана - ред.) в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, з урахуванням положень статті 222 Кримінального процесуального кодексу Україну інформую, що наразі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області та обласною прокуратурою вживаються передбачені розділом IX Кримінального процесуального кодексу України (міжнародне співробітництво під час кримінального провадження - ред.) відповідні заходи”, - повідомили в прокуратурі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати розшукуваного ексдепутата Тарпана хочуть заборонити українським ЗМІ згадувати його прізвище в новинах

Раніше в Одеській обласній прокуратурі повідомляли, що здійнюють переклад процесуальних документів, необхідних для підготовки запиту до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів про надання міжнародної правової допомоги з затримання та екстрадиції Руслана Тарпана.

Нагадаємо

Руслан Тарпан - колишній депутат, підозрюваний у розкраданні держкоштів під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. За даними слідства, компаніям афільованим з Тарпаном вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету.

Легалізація коштів з проекту “Глибоководний випуск”, за даними слідства, відбувалася через іноземні банківські рахунки, зокрема, і ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської.

Додамо, що прокуратура в рамках кримінального переслідування Тарпана вживає заходів із розшуку його активів, зокрема, залучила до цього Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07