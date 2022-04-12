Прокуратура підтвердила намір екстрадувати заочно арештованого одеського втікача Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Одеській обласній прокуратурі підтвердили намір екстрадувати колишнього одеського депутата Руслана Тарпана в Україну. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит УНН. У відомстві наголосили - наразі здійснюється переклад процесуальних документів, потрібних для цієї процедури.
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“Здійснюється переклад процесуальних документів, необхідних для підготовки запиту до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів про надання міжнародної правової допомоги з затримання та екстрадиції підозрюваної особи (Тарпана, - ред.) до України”, - наголосили в прокуратурі.
Окрім того, там нагадали, що “Ухвалою слідчого судді Київського районного суду Одеси 28.12.2021 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного Т. (Тарпана, - ред.), який ухвалою Одеського апеляційного суду від 18.02.2022 залишено без змін. На даний час підозрюваного Т. (Тарпана, - ред.) оголошено у міждержавний розшук”.
Нагадаємо
Руслан Тарпан - головний підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. За даними правоохоронців, Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету.
Легалізація відбувалася через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако.
В Україні ексдепутату загрожує до 12 років позбавлення волі.
Додамо
Попри міжнародний розшук та розшук МВС, заочно арештований Тарпан нещодавно сам заявив про своє перебування в Дубаї
та виклав відповідне фото в мережі Facebook.
За даними "Стопкору", утікач вже тривалий час співпрацює з федеральною службою охорони росії.
А тому, не виключено, що зараз, у період війни рф проти України, Тарпан може продовжувати цю співпрацю.
Розібратися з цим закликають також і військову прокуратуру.