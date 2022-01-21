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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Руслану Тарпану в Україні загрожує до 12 років ув'язнення - слідство

Руслану Тарпану в Україні загрожує до 12 років ув'язнення - слідство

Київ • УНН

 • 27202 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Колишньому депутату і бізнесмену Руслану Тарпану через махінації на проекті “Глибоководний випуск” загрожує до 12 років ув’язнення. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду міста Одеса, передає УНН.

Цитата:

“Інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення, зокрема передбачені ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, є особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі "Ілійков проти Болгарії“, в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти”, — наголошується в документі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні понад 300 млн грн на проекті “Глибоководний випуск”. Об’єкт будували компанії Тарпана, але не завершили його, й випуск не запрацював і досі. Натомість правоохоронці встановили чотири схеми розкрадання коштів на цьому об’єкті. Для розуміння — лише на пластикових трубах для цього проекту Тарпану вдалося привласнити понад 82 млн грн з бюджету.

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