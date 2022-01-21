Руслану Тарпану в Украине грозит до 12 лет заключения - следствие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Бывшему депутату и бизнесмену Руслану Тарпану из-за махинаций на проекте “Глубоководный выпуск” грозит до 12 лет заключения. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Одесса, передает УНН.
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“Инкриминируемые подозреваемому уголовные правонарушения, в частности предусмотренные ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины, являются особо тяжкими преступлениями, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Указанное обстоятельство само по себе может быть мотивом и основанием для подозреваемого скрываться от органов досудебного расследования или суда. Это утверждение согласуется с позицией Европейского суда по правам человека по делу "Илийков против Болгарии“, в котором указано, что строгость предусмотренного наказания является существенным элементом при оценке рисков укрывательства. Серьезность наказания является релевантным обстоятельством в оценке риска того, что подозреваемый может скрыться”, — отмечается в документе.
Напомним
Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении свыше 300 млн грн на проекте “Глубоководный выпуск”. Объект строили компании Тарпана, но не завершили его, и выпуск не заработал до сих пор. Правоохранители установили четыре схемы хищения средств на этом объекте. Для понимания - только на пластиковых трубах для этого проекта Тарпану удалось присвоить более 82 млн грн из бюджета.