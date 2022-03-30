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Мосійчук: екстрадицією Руслана Тарпана має займатися військова прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Головного підозрюваного у розкраданні бюджетних коштів на проекті "Глибоководний випуск", колишнього депутата Одеської міськради Руслана Тарпана треба екстрадіювати з ОАЕ якнайшвидше. І займатися цим питанням має вже військова, а не цивільна прокуратура. Про це УНН заявив Ігор Мосійчук.

Мосійчук: екстрадицією Руслана Тарпана має займатися військова прокуратура

Цитата

"Генпрокурор просив нардепів якнайшвидше відновити військову прокуратуру, яка б мала займатися подібними справами: поверненням коштів, воєнними злочинами, пов’язаними із фінансуванням країни-агресора та іншим.

Після відновлення структури, яка б могла цим займатися, а на моє переконання це саме військова прокуратура, мали б бути арештовані рахунки Тарпана та інше. Тобто він мав би бути обкладений з усіх боків і мала б йти систематична процесуальна робота по тому, щоб отримати екстрадицію даного підозрюваного", - вважає Мосійчук.

До теми

За даними "Стопкору", Тарпан, серед іншого, співпрацює з Федеральною службою охорони Росії. У 2016 році він отримав подяку за участь у виставці автомобільної та мотоциклетної техніки, яка була організована ФСО РФ.

“З Вашою участю було створено та показано унікальну виставкову експозицію, яка викликала непідробний інтерес та захоплені відгуки у фахівців та широкого загалу, дозволила проілюструвати історію нашої країни через історію кращих зразків автомобільної та мотоциклетної техніки, продемонструвати престиж та славу Російської держави”, — йдеться у тексті подяки.

На той момент, коли Тарпан отримував нагороду від російських служб, в Україні вже 2 роки тривала війна з Росією.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — заочно арештований та є головним підозрюваним у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. З 2017року розшукується українськими правоохоронцями, з 2021-го - перебуває у міжнародному розшуку каналами Інтерполу із "синім сповіщенням".

За інформацією правоохоронців, Тарпан, ймовірно, переховується в ОАЕ (відповідний запис з уточненням свого перебування сам Тарпан пізніше виклав на своїй сторінці в Facebook) звідки прокуратура готувалася його екстрадувати.

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