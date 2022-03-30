Мосийчук: экстрадицией Руслана Тарпана должна заниматься военная прокуратура

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"Генпрокурор просил нардепов как можно быстрее восстановить военную прокуратуру, которая должна заниматься подобными делами: возвратом средств, военными преступлениями, связанными с финансированием страны-агрессора и другим.

После восстановления структуры, которая бы могла этим заниматься, а по моему убеждению это именно военная прокуратура, должны быть арестованы счета Тарпана и прочее. То есть он должен быть обложен со всех сторон и должна была бы идти систематическая процессуальная работа по тому, чтобы получить экстрадицию данного подозреваемого", - считает Мосийчук.

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По данным "Стопкора", Тарпан, среди прочего, сотрудничает с Федеральной службой охраны России. В 2016 году он получил благодарность за участие в выставке автомобильной и мотоциклетной техники, которая была организована ФСО РФ.

“С Вашим участием была создана и показана уникальная выставочная экспозиция, которая вызвала неподдельный интерес и восторженные отзывы у специалистов и широкого круга читателей, позволившей проиллюстрировать историю нашей страны через историю лучших образцов автомобильной и мотоциклетной техники, продемонстрировать престиж и славу Российского государства”, — говорится в тексте благодарности.

На тот момент, когда Тарпан получал награду от российских служб, в Украине уже 2 года шла война с Россией.

Напомним

Руслан Тарпан — заочно арестован и является главным подозреваемым в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе. С 2017 года разыскивается украинскими правоохранителями, с 2021-го - находится в международном розыске по каналам Интерпола с "синим извещением".

По информации правоохранителей, Тарпан, вероятно, скрывается в ОАЭ (соответствующую запись с уточнением своего пребывания сам Тарпан позже выложил на своей странице в Facebook) откуда прокуратура готовилась его экстрадировать.



