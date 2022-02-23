Прокуратура готує запит на екстрадицію одеського втікача Руслана Тарпана

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 35729 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 67320 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 79342 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 81752 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 109582 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159982 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173991 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213926 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200997 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187727 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 100546 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 31293 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 58759 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 105054 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 146497 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 146497 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 105054 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 256246 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 378874 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 634139 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86214 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124819 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150507 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171523 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183859 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Прокуратура готує запит на екстрадицію одеського втікача Руслана Тарпана

Прокуратура готує запит на екстрадицію одеського втікача Руслана Тарпана

Київ • УНН

 • 546195 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Одеська обласна прокуратура здійснює переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію Руслана Тарпана — головного підозрюваного у розкраданні держкоштів під час будування проекту “Глибоководний випуск”. Про це УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Цитата

“Київським районним судом м. Одеси 28.12.2021 розглянуто та задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зазначеної особи (Руслана Тарпана — ред.).

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту, рішення Київського районного суду м. Одеси, постановлене в порядку ч.6 ст.193 КПК України, залишено без змін.

Наразі здійснюється переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію підозрюваної особи в Україну”, — йдеться в повідомленні.

До теми

Попри всеукраїнський розшук з 2017 року та міжнародний з 2021-го, Руслан Тарпан понад 4 роки перебуває за кордоном. Слідство встановило, що у Тарпана аж 3 закордонні паспорти.

На думку слідчих, факт наявності у Тарпана болгарського громадянства, дозволу на проживання в ОАЕ та одразу трьох паспортів для виїзду за кордон підвищують ймовірність того, що підозрюваний й надалі буде намагатися переховуватися від правосуддя, адже в Україні йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. Слідчі встановили, що державні кошти з проекту привласнювалися підрядниками через завищення цін на матеріали та роботи за допомогою залучення фіктивних компаній, які складали фальсифіковані акти тощо.

Окрім того, правоохоронці вважають, що Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету. Легалізація відбувалася, за даними слідства, через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84