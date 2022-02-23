Прокуратура готує запит на екстрадицію одеського втікача Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Одеська обласна прокуратура здійснює переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію Руслана Тарпана — головного підозрюваного у розкраданні держкоштів під час будування проекту “Глибоководний випуск”. Про це УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
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“Київським районним судом м. Одеси 28.12.2021 розглянуто та задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зазначеної особи (Руслана Тарпана — ред.).
За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту, рішення Київського районного суду м. Одеси, постановлене в порядку ч.6 ст.193 КПК України, залишено без змін.
Наразі здійснюється переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію підозрюваної особи в Україну”, — йдеться в повідомленні.
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Попри всеукраїнський розшук з 2017 року та міжнародний з 2021-го, Руслан Тарпан понад 4 роки перебуває за кордоном. Слідство встановило, що у Тарпана аж 3 закордонні паспорти.
На думку слідчих, факт наявності у Тарпана болгарського громадянства, дозволу на проживання в ОАЕ та одразу трьох паспортів для виїзду за кордон підвищують ймовірність того, що підозрюваний й надалі буде намагатися переховуватися від правосуддя, адже в Україні йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі. Слідчі встановили, що державні кошти з проекту привласнювалися підрядниками через завищення цін на матеріали та роботи за допомогою залучення фіктивних компаній, які складали фальсифіковані акти тощо.
Окрім того, правоохоронці вважають, що Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету. Легалізація відбувалася, за даними слідства, через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако.