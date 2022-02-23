Прокуратура готує запит на екстрадицію одеського втікача Руслана Тарпана

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Одеська обласна прокуратура здійснює переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію Руслана Тарпана — головного підозрюваного у розкраданні держкоштів під час будування проекту “Глибоководний випуск”. Про це УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.