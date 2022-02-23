Прокуратура готовит запрос на экстрадицию одесского беглеца Руслана Тарпана

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Одесская областная прокуратура осуществляет перевод процессуальных документов, необходимых для запроса об оказании международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию Руслана Тарпана — главного подозреваемого в хищении госсредств во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”. Об этом УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Цитата

“Киевским районным судом г. Одессы 28.12.2021 рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей указанного лица (Руслана Тарпана — ред.).

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты, решение Киевского районного суда г. Одессы, постановленное в порядке ч.6 ст.193 УПК Украины, оставлено без изменений.

В настоящее время осуществляется перевод процессуальных документов, необходимых для запроса об оказании международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию подозреваемого в Украину”, — говорится в сообщении.

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Несмотря на всеукраинский розыск с 2017 года и международный с 2021-го, Руслан Тарпан более 4 лет находится за рубежом. Следствие установило, что у Тарпана аж 3 загранпаспорта.

По мнению следователей, факт наличия у Тарпана болгарского гражданства, вида на жительство в ОАЭ и сразу трех паспортов для выезда за границу повышают вероятность того, что подозреваемый и в дальнейшем будет пытаться скрываться от правосудия, ведь в Украине ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе. Следователи установили, что государственные средства с проекта присваивались подрядчиками из-за завышения цен на материалы и работы с помощью привлечения фиктивных компаний, которые составляли фальсифицированные акты и тому подобное.

Кроме того, правоохранители считают, что Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета. Легализация происходила, по данным следствия, через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.

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