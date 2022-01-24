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У заочно арештованого Руслана Тарпана знайшли аж три закордонні паспорти

У заочно арештованого Руслана Тарпана знайшли аж три закордонні паспорти

Київ • УНН

 • 25995 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Колишній одеський депутат, який перебуває в розшуку за підозрою у розтраті держкоштів на проекті "Глибоководний випуск" Руслан Тарпан має аж три паспорти для виїзду закордон. Цей факт встановило слідство, йдеться в Ухвалі Київського райсуду Одеси, передає УНН.

Цитата

“(Підозрюваний, - ред.) має у своєму розпорядженні паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 дата видачі 16.05.2016 року, дійсний до 16.05.2026 року; PU(........) дата видачі 27.02.2020 року, дійсний до 27.02.2030 року; НОМЕР_2 дата видачі 13.01.2014 року дійсний до 13.01.2024 року”, - йдеться в документі.

Ризик подальшого переховування

На думку слідчих, факт наявності у Тарпана болгарського громадянства, дозволу на проживання в ОАЕ та одразу трьох паспортів для виїзду закордон підвищують ймовірність того, що підозрюваний й надалі буде намагатися переховуватися від українського правосуддя.

“Підвищує ймовірність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та у сукупності між собою та з іншими обставинами цього кримінального провадження дають підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість переховування підозрюваного (Руслана Тарпана, - ред.) від органів досудового розслідування та суду на даному етапі кримінального провадження”, - йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо

Руслан Тарпан - головний підозрюваний у справі щодо розкрадання держкоштів (понад 300 млн грн, - ред.) під час будування “Глибоководного випуску”. Він вже 4 роки переховується від українських правоохоронців за кордоном, а тому восени минулого року був оголошений ще й в міжнародний розшук каналами Інтерпол із “синім сповіщенням”. 

У грудні Тарпан був заочно арештований, і в прокуратурі одразу анонсували процес його екстрадиції в Україну.

Адвокати підозрюваного зараз оскаржують обрану йому міру запобіжного заходу. Однак, як йдеться у рішенні першої судової інстанції, оскарження не зупиняє виконання рішення про арешт.

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