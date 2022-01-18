Розшукуваному Інтерполом Тарпану вдалося отримати в Еміратах дозвіл на проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Ексбізнесмен Руслан Тарпан, який перебуває під заочним арештом в Україні та переховується від правоохоронців, має дозвіл на постійне проживання в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду міста Одеса, передає УНН.
Ба більше, як виявилося строк оренди житла в Еміратах, яке винаймає Тарпан, спливає вже наступного місяця.
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“Слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_1 (Руслан Тарпан — ред.) дійсно має дозвіл на постійне проживання в ОАЕ де, відповідно до наданого стороною захисту договору, тимчасово з 16.02.2021 року винаймає житло строком до 15.02.2022 року”, — наголошується в документі.
Водночас в Ухвалі зазначається — окрім українського громадянства, Тарпан має ще й громадянство Республіки Болгарії.
“А тому у будь-який час може постійно перебувати і в цій країні, що спростовує твердження сторони захисту про те, що з 2017 року місцем постійного проживання ОСОБА_1 є ОАЕ”, — підкреслюють слідчі.
До теми
Руслан Тарпан вже 4 роки переховується від правоохоронців (розшук МВС — ред.). Він — головний підозрюваний у провадженні за фактом розкрадання держкоштів на “Глибоководному випуску”.
Восени минулого року Тарпан був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол із “синім сповіщенням”, а наприкінці грудня — його заочно заарештував суд. І тепер органи прокуратури мають всі підстави для початку процедури екстрадиції втікача.
Нагадаємо
Україна та ОАЕ нещодавно затвердили угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю і тероризмом.
Зважаючи на це, екстрадиція Тарпана, за оцінками експертів та народних депутатів, може відбутися якнайшвидше.