Україна та Арабські Емірати будуть разом боротися зі злочинністю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Учора Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю і тероризмом. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. А угоду уклали ще взимку в Абу-Дабі, передає УНН з посиланням на сайт Президента України.
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Очікується, що реалізація документа матиме значний вплив на поліпшення двостороннього партнерства в галузі безпеки та контртерористичної діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.
Зазначимо
Один з підозрюваних САП, а саме одеський бізнесмен-утікач Руслан Тарпан, який розшукується українськими правоохоронцями з 2017 року, наразі перебуває в ОАЕ. Про це нещодавно стало відомо з повідомлень ЗМІ.
Там Тарпан нібито проживає на постійній основі й не виключено, що продовжує вести свій бізнес. Зокрема, за даними правоохоронців Монако, він буцімто планував там купівлю дорогої нерухомості.
У НАБУ, що є органом досудового розслідування у справах Тарпана, інформацію про його місцеперебування коментувати відмовилися, як і відмовилися пояснити, чому й досі не розшукують його поза межами України. Тільки в рамках провадження за фактом привласнення коштів на "Глибоководному випуску", Тарпана та його спільників підозрюють у привласнені та розтраті близько 320 млн грн з бюджету.
Додамо
Із запитом про готовність правоохоронців ОАЕ сприяти українським детективам НАБУ у встановлені місця перебування підозрюваного Тарпана, УНН звернувся до посольства Арабських Еміратів в Україні.