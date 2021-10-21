Україна та Арабські Емірати будуть разом боротися зі злочинністю

Деталі

Очікується, що реалізація документа матиме значний вплив на поліпшення двостороннього партнерства в галузі безпеки та контртерористичної діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.

Зазначимо

Один з підозрюваних САП, а саме одеський бізнесмен-утікач Руслан Тарпан, який розшукується українськими правоохоронцями з 2017 року, наразі перебуває в ОАЕ. Про це нещодавно стало відомо з повідомлень ЗМІ.

Там Тарпан нібито проживає на постійній основі й не виключено, що продовжує вести свій бізнес. Зокрема, за даними правоохоронців Монако, він буцімто планував там купівлю дорогої нерухомості.

У НАБУ, що є органом досудового розслідування у справах Тарпана, інформацію про його місцеперебування коментувати відмовилися, як і відмовилися пояснити, чому й досі не розшукують його поза межами України. Тільки в рамках провадження за фактом привласнення коштів на "Глибоководному випуску", Тарпана та його спільників підозрюють у привласнені та розтраті близько 320 млн грн з бюджету.

Додамо

Із запитом про готовність правоохоронців ОАЕ сприяти українським детективам НАБУ у встановлені місця перебування підозрюваного Тарпана, УНН звернувся до посольства Арабських Еміратів в Україні.