Украина и Арабские Эмираты будут вместе бороться с преступностью

Детали

Ожидается, что реализация документа будет иметь значительное влияние на улучшение двустороннего партнерства в области безопасности и контртеррористической деятельности, а также регулировать специфические вопросы такого партнерства между странами.

Отметим

Один из подозреваемых САП, а именно одесский бизнесмен-беглец Руслан Тарпан, который разыскивается украинскими правоохранителями с 2017 года, сейчас находится в ОАЭ. Об этом недавно стало известно из сообщений СМИ.

Там Тарпан якобы проживает на постоянной основе и не исключено, что продолжает вести свой бизнес. В частности, по данным правоохранителей Монако, он якобы планировал там покупку дорогой недвижимости.

В НАБУ, что является органом предварительного расследования по делам Тарпана, информацию о его местонахождении комментировать отказались, как и отказались объяснить, почему до сих пор не разыскивают его за пределами Украины. Только в рамках производства по факту присвоения средств на "Глубоководного выпуска", Тарпана и его сообщников подозревают в присвоении и растрате около 320 млн грн из бюджета.

Добавим

С запросом о готовности правоохранителей ОАЭ способствовать украинским детективам НАБУ в установленные места пребывания подозреваемого Тарпана, УНН обратился в посольство Арабских Эмиратов в Украине.