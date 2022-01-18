Разыскиваемому Интерполом Тарпану удалось получить в Эмиратах вид на жительство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Экс-бизнесмен Руслан Тарпан, который находится под заочным арестом в Украине и скрывается от правоохранителей, имеет разрешение на постоянное жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Одесса, передает УНН.
Более того, как оказалось, срок аренды жилья в Эмиратах, которое снимает Тарпан, истекает уже в следующем месяце.
Цитата
“Следственный судья обращает внимание на то, что ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) действительно имеет разрешение на постоянное проживание в ОАЭ где, в соответствии с предоставленным стороной защиты договора, временно с 16.02.2021 года снимает жилье сроком до 15.02.2022 года”, — отмечается в документе.
В то же время в постановлении отмечается — кроме украинского гражданства, Тарпан имеет еще и гражданство Республики Болгарии.
“А потому в любое время может постоянно пребывать в этой стране, что опровергает утверждение стороны защиты о том, что с 2017 года местом постоянного проживания ЛИЦО_1 является ОАЭ”, — подчеркивают следователи.
К теме
Руслан Тарпан уже 4 года скрывается от правоохранителей (розыск МВД — ред.). Он — главный подозреваемый в производстве по факту хищения госсредств на “Глубоководном выпуске”.
Осенью прошлого года Тарпан был объявлен в международный розыск через Интерпол с “синим извещением”, а в конце декабря — его заочно арестовал суд. И теперь органы прокуратуры имеют все основания для начала процедуры экстрадиции беглеца.
Напомним
Украина и ОАЭ недавно утвердили соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.
Ввиду этого, экстрадиция Тарпана, по оценкам экспертов и народных депутатов, может произойти как можно быстрее.