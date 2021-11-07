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У "Слузі народу" прогнозують екстрадицію Тарпана з ОАЕ в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Для екстрадиції втікача одеського ексбізнесмена Руслана Тарпана з ОАЕ в Україну потрібна політична воля. Втім, враховуючи наші дружні відносини з Еміратами ця процедура можлива. У справі Тарпана країна повинна вже почути вироки. Так вважає депутат Одеської міськради від "Слуги народу" Ольга Квасницька, передає УНН.

У "Слузі народу" прогнозують екстрадицію Тарпана з ОАЕ в Україну

Цитата

“Існує певна процедура і міжнародні договірні зобов'язання між країнами. Якщо є на це політична воля, то екстрадиція можлива. У кримінальних справах існує процедура екстрадиції і в рамках дипломатичних відносин країни розглядають це питання. Я думаю, що враховуючи наші дружні і партнерські відносини з ОАЕ, процедура повинна відбудуться", — вважає Квасницька.

На думку депутата, за фактом, процес може бути не швидким.

"Я, як "правник", розумію, що цей процес довгий і будь-який юридичний процес довгий, тому що процедури порушувати не можна. Але я хотіла б бачити результат у цій справі (справі Тарпана — ред.), не тільки в якості судового процесу, а вже і чути вироки", — підкреслила депутат.

Нагадаємо

Руслан Тарпан з 2017-го року у справі "Глибоководного випуску" ховається від правоохоронців і зараз вже оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Детективи Національного антикорупційного бюро відправили запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Об'єднаних Арабських Еміратів щодо встановлення місцезнаходження розшукуваного.

Раніше ЗМІ "злили" інформацію, що Тарпан живе і працює в ОАЕ.

Пізніше його представники підтвердили це публічно.

Тарпан підозрюється НАБУ у привласненні сотень мільйонів бюджетних коштів, фінансових махінаціях, підробці документів і тд.

Його дружина Оксана Шишовська в Україні статусу підозрюваної поки не має. Однак у Монако її підозрюють у спробах легалізації коштів здобутих незаконних шляхом і передбачається, що ці гроші якраз отримані з України.

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