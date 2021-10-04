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В НАБУ рассказали о всех уголовных преступлениях, в которых подозревают экс-соратника мэра Одессы Тарпана

Киев  •  УНН

 • 39669 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одесского бизнесмена беглого Руслана Тарпана. Его подозревают в совершении сразу целого ряда уголовных преступлений. Об этом сообщили УНН в НАБУ.

Цитата

“Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению указанного в запросе лица (Руслан Тарпан — ред.) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (организатор совершения преступления, лицо создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, — ред.),

— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (поддельных официальных документов, — ред.),

— ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, — ред.)

— ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (преступление, совершенное организованной группой, выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, — ред.)

— ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно, — ред.)

— ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно, использование заведомо поддельного документа, — ред.)

— ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, — ред.)

— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (законченное покушение на совершение преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, — ред.) УК Украины”.

Детали

Вместе с тем, в НАБУ так и не раскрыли информацию об объявлении Тарпана в международный розыск, а также отказались назвать круг допрошенных в рамках производства фигурантов.

Контекст

Фигурант производства НАБУ подозревается, в частности, в хищении около 320 млн грн на проекте “Глубоководный выпуск”, что реализовался в Одессе, однако так и не был завершен. В целом государство потратило на проект около 600 млн грн.

С 2007 года Тарпан находится в розыске МВД, а потому скрывается за границей.

Кроме того, фирмы аффилированые с Тарпаном были постоянными получателями господрядов от мэрии Одессы на реставрационные, ремонтные и строительные проекты. Пока же, по фактам завышения стоимости работ, ненадлежащего их исполнения и нанесение ущерба государству по результатам проведенных “ремонтов” и “реставраций” относительно служебных лиц этих компаний также открыты и расследуются ряд уголовных производств.

Напомним

По словам одесского мажоритарщика из “Слуги народа” Алексея Леонова, Тарпан “очень тесно сотрудничал с мэром Одессы” (Трухановым — ред.), благодаря чему и получал щедрые госзаказы.

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