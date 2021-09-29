В Одесі судять “реставраторів” будинку Руссова: відома дата наступного засідання суду

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Приморському районному суді розпочинається розгляд кримінального провадження за фактом привласнення близько 5 млн грн на реставрації одеського будинку Руссова, повідомляє УНН.

Цитата:

“Перенесли розгляд справи, підготовче засідання відбудеться 28.10. Причина перенесення засідання — неявка одного із захисників обвинувачених та представників міської ради” — повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Деталі

За інформацією слідства, компанія “Реставратор-1946”, яка афілійована з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном, у 2018 році володіла “деякими житловими й нежитловими приміщеннями” у будинку Руссова.

За даними правоохоронців, компанія, в особі директора фірми “Реставратор-1946” Ліни Прийменко, вступила в змову з директором фірми “Укрспецпроект” Оленою Сердюк, директором фірми “Чхоллима” Євгеном Челаком та директором компанії “Арт-проєкт 2010” Андрієм Каратаєм. Правоохоронці вважають їх роботи щодо реставрації незаконними. Ба більше — вони призвели до пошкодження та зміни майже половини історичної будівлі. Окрім цього, “реставратори” добудували будинку непередбачений планами мансардний поверх з вікнами на даху. Йдеться про ремонтні роботи в будинку Руссова за бюджетні кошти.

Щодо Сердюк, то суд постановив взяти її під варту.

За інформацією слідства, Сердюк завищувала вартість робіт, чим державі було завдано збитків майже на 5 мільйонів гривень.

А от Андрій Каратай, директор компанії “Арт-проєкт” пішов на угоду зі слідством та визнав свою вину, надавши важливі слідству свідчення щодо вказаної оборудки в цілому.

Контекст

За версією слідства, саме компанія “Реставратор-1946” вела ремонтні роботи в будинку Руссова. Відповідно до даних реєстру речових прав, лише 13 квадратних метрів у цьому будинку належать Одеській міській раді, інші ж метри — фірмам “Мрія-ОС”, фізичній особі Бляхеру, є частка у фізичної особи Зуєвої. Деякі приміщення належать ТОВ “Петрекс плюс”, ТОВ “Мрія”, Євгенові Побережнюку та відповідно ТОВ “Реставратор-1946”. Усі ці юридичні й фізичні особи пов’язані з одеським бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном, який наразі перебуває у розшуку МВС, засновником будівельно-інвестиційної групи компаній “Інкор”, повідомляє видання “Радіо Свобода”.

Питання про те, кому ж все-таки належить історична пам’ятка — Одесі чи компаніям, афілійованим з бізнесменом-втікачем Тарпаном, залишається відкритим і досі.

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