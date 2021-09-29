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В Одессе судят "реставраторов" дома Руссова: известна дата следующего заседания суда

В Одессе судят "реставраторов" дома Руссова: известна дата следующего заседания суда

Киев  •  УНН

 • 23731 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Приморском районном суде начинается рассмотрение уголовного производства по факту присвоения около 5 млн грн на реставрации одесского дома Руссова, сообщает УНН.

Цитата:

"Перенесли рассмотрение дела, подготовительное заседание состоится 28.10. Причина переноса заседания - неявка одного из защитников обвиняемых и представителей городского совета", - сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Детали

По информации следствия, компания "Реставратор-1946", которая аффилирована с беглым бизнесменом Русланом Тарпаном, в 2018 году владела "некоторыми жилыми и нежилыми помещениями" в доме Руссова.

По данным правоохранителей, компания, в лице директора фирмы "Реставратор-1946" Лины Прийменко, вступила в сговор с директором фирмы "Укрспецпроект" Еленой Сердюк, директором фирмы "Чхоллима" Евгением Челаком и директором компании "Арт-проект 2010" Андреем Каратаем. Правоохранители считают их работы по реставрации незаконными. Более того - они привели к повреждению и изменению почти половины исторического здания. Кроме этого, "реставраторы" достроили дому непредвиденный планами мансардный этаж с окнами на крыше. Речь идет о ремонтных работах в доме Руссова за бюджетные средства.

Что касается Сердюк, то суд постановил взять ее под стражу.

По информации следствия, Сердюк завышала стоимость работ, чем государству был нанесен ущерб почти на 5 млн гривен.

А вот Андрей Каратай, директор компании "Арт-проект", пошел на сделку со следствием и признал свою вину, предоставив важные следствию показания относительно указанной сделки в целом.

Контекст

По версии следствия, именно компания "Реставратор-1946" вела ремонтные работы в доме Руссова. Согласно данным реестра прав, только 13 квадратных метров в этом доме принадлежат Одесскому городскому совету, другие же метры - фирмам "Мрия-ОС", физическому лицу Бляхеру, есть доля у физического лица Зуевой. Некоторые помещения принадлежат ООО "Петрэкс плюс", ООО "Мечта", Евгению побережнюку и соответственно ООО "Реставратор-1946". Все эти юридические и физические лица связанные с беглым одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, который сейчас находится в розыске МВД, основателем строительно-инвестиционной группы компаний "Инкор", сообщает издание "Радио Свобода".

Вопрос о том, кому же все-таки принадлежит исторический памятник - Одессе или компаниям, аффилированным с беглым бизнесменом Тарпаном, остается открытым до сих пор.

Украинские Национальные Новости

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