Одеситів таки “позбавили” будинку Руссова і раніше 2022 року проблему не вирішити

Проблем кілька. Зокрема, судові розбірки з Тарпаном і фактично “подвійне” право власності на історичну будівлю.

Цитата:

“З нами не згодні ті люди, які намагаються захопити будинок Руссова, тому вони, подаючи позовні заяви, гальмують процес. А суд не поспішає розглядати цю справу, і наступне судове засідання призначили на лютий 2022 року” — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Кому належить будинок Руссова

Мерія Одеси запевняє, що будинок Руссова належить місту. Зокрема, напередодні мерських виборів Геннадій Труханов голосно заявив про “повернення” історичної будівлі у комунальну власність. Зроблено це було шляхом рішення виконкому про реєстрацію права власності на будинок за територіальною громадою.

Однак, як стверджує місцеве видання “Монітор”, не все так однозначно. Оскільки більшістю приміщень у будинку Руссова володіють афілійовані з сумнозвісним Тарпаном компанії і від права власності на них вони не відмовлялися, то мерія просто здійснила так звану “подвійну реєстрацію”, вказує новинний портал.

Цитата:

“Тобто разом зі старим власником у будинка Руссова без рішення суду, чого в природі взагалі не може бути, з’явився ще один власник — Одеська міськрада. При цьому, чим володіє Одеська міськрада, незрозуміло, бо давним-давно всі приміщення оформлені за структурами Тарпана, а міська влада зареєструвала право власності на весь будинок в цілому”, — констатує “Монітор”, підкреслюючи, що юридичної сили рішення мерії не має, і скоріш за все було ухвалено виключно в межах “передвиборчого піару”.

Як історичну пам’ятку “віддавали” Тарпану

Починаючи з 2004 року, афілійовані до Тарпана компанії викупали в одеситів їх “комунальні кімнати” у будинку Руссова, інформує “Одеський кур’єр”.

“У підсумку Тарпан став власником 80% площі будинку, за виключенням аптеки і пари квартир на третьому поверсі, з власниками яких не вдалося домовитися про ціну”, — йдеться в сюжеті, опублікованому на порталі “Одеський кур’єр”.

У 2016-му міська влада визнала будинок Руссова аварійним. Це дозволило залучити підрядника для “ліквідації аварійності”. На роботи з місцевого бюджету виділили близько 108 мільйонів гривень. Пізніше сума збільшилася до 149 мільйонів.

У 2018 році тендер на реставрацію будинку Руссова отримала фірма “Укрспецпроект”, з якою знову ж таки пов’язують Тарпана.

Кримінал на реставрації

Згодом правоохоронці встановили, що директорка “Укрспецпроекту” під час реставрації будинку Руссова вносила в акти прийому виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість завідомо неправдиві відомості. Вартість завищували у багато разів, завдавши місцевому бюджету збитків на суму у 5 млн грн. У межах кримінального провадження директорку заарештували.

Окрім цього, “реставратори” добудували будинку непередбачений планами мансардний поверх з вікнами на даху.

Загалом, під час реставрації змінили майже половину від усього обсягу історичного будинку. За оцінками правоохоронців, пошкоджено 30% декоративних елементів фасадів, враховуючи старовинні вітрини з різьбленням. Усередині ж знищили всі елементи композицій, зокрема ліпнину, декоративне оздоблення та мармурові сходи.

Будинок Руссова — що далі?

Історичну будівлю після першого етапу реставрації відкрили у грудні 2019 року. Однак уже за рік містяни почали помічати недоліки реставрації: тріщини на фасаді будівлі, розбиту плитку, пошкодження ливнівки, у деяких місцях на будівлі навіть відвалилося облицювання. Але замість повторної реставрації пошкоджені ділянки просто замастили бетоном.

“Найяскравішим” елементом скандальної реставрації стала пластикова пляшка замість обличчя на фігурі фасаду. Коли лицьова частина фігури відпала, виявилося, що пластикова тара служила реставраторам замість каркасів.

Другий етап реставрації передбачає відновлення інтер’єрів будівлі за 41,7 мільйона гривень, але фінансування на ці потреби поки не виділили.

Чим все це закінчиться і, головне, коли — достеменно невідомо. Тим часом будинок Руссова, на який витратили близько 149 мільйонів бюджетних гривень — стоїть закритим. А його “реставратор” Тарпан ще з 2017-го року перебуває у розшуку. Між тим, на думку народних депутатів, Тарпан отримував свого часу такі “солодкі”, як будинок Руссова, підряди, дякуючи “сприянню” міської одеської влади. Ба більше, у ВР вважають, що утікач й донині зберігає певний вплив на місцеву мерію й чиновників.