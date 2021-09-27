Одесситов все же "лишили" дома Руссова и раньше 2022 года проблему не решить

Проблем несколько. В частности, судебные разборки с Тарпаном и фактически "двойное" право собственности на историческое здание.

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"С нами не согласны те люди, которые пытаются захватить дом Руссова, поэтому они, подавая исковые заявления, тормозят процесс. А суд не спешит рассматривать это дело, и следующее судебное заседание назначили на февраль 2022 года", - рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кому принадлежит дом Руссова

Мэрия Одессы уверяет, что дом Руссова принадлежит городу. В частности, накануне мэрских выборов Геннадий Труханов громко заявил о "возвращении" исторического здания в коммунальную собственность. Сделано это было путем решения исполкома о регистрации права собственности на дом за территориальной общиной.

Однако, как утверждает местное издание "Монитор", не все так однозначно. Поскольку большинством помещений в доме Руссова владеют аффилированные с пресловутым Тарпаном компании и от права собственности на них они не отказывались, то мэрия просто сделала так называемую "двойную регистрацию", указывает новостной портал.

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"То есть вместе со старым владельцем у дома Руссова без решения суда, чего в природе вообще не может быть, появился еще один владелец - Одесский горсовет. При этом, чем владеет Одесский горсовет, непонятно, потому что давным-давно все помещения оформлены за структурами Тарпана, а городские власти зарегистрировали право собственности на весь дом в целом", - констатирует "Монитор", подчеркивая, что юридической силы у решения мэрии нет, и скорее всего было принято исключительно в рамках "предвыборного пиара".

Как исторический памятник "отдавали" Тарпану

Начиная с 2004 года, аффилированные к Тарпану компании выкупали у одесситов их "коммунальные комнаты" в доме Руссова, информирует "Одесский курьер".

"В итоге Тарпан стал владельцем 80% площади дома, исключая аптеки и пару квартир на третьем этаже, с владельцами которых не удалось договориться о цене", - говорится в сюжете, опубликованном на портале "Одесский курьер".

В 2016-м городские власти признали дом Руссова аварийным. Это позволило привлечь подрядчика для "ликвидации аварийности". На работы из местного бюджета выделили около 108 млн гривен. Позже сумма увеличилась до 149 млн.

В 2018 году тендер на реставрацию дома Руссова получила фирма "Укрспецпроект", с которой опять же связывают Тарпана.

Криминал на реставрации

Впоследствии правоохранители установили, что директор "Укрспецпроекта" во время реставрации дома Руссова вносила в акты приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения. Стоимость завышали во много раз, нанеся местному бюджету ущерб на сумму в 5 млн грн. В рамках уголовного производства директора арестовали.

Кроме этого, "реставраторы" достроили дому непредвиденный планами мансардный этаж с окнами на крыше.

В общем, во время реставрации изменили почти половину от всего объема исторического здания. По оценкам правоохранителей, повреждено 30% декоративных элементов фасадов, учитывая старинные витрины с резьбой. Внутри же уничтожили все элементы композиций, в частности лепнину, декоративную отделку и мраморные лестницы.

Дом Руссова - что дальше?

Историческое здание после первого этапа реставрации открыли в декабре 2019 года. Однако уже через год горожане начали замечать недостатки реставрации: трещины на фасаде здания, разбитую плитку, повреждение ливневки, в некоторых местах на здании даже отвалилась облицовка. Но вместо повторной реставрации поврежденные участки просто замазали бетоном.

"Самым ярким" элементом скандальной реставрации стала пластиковая бутылка вместо лица на фигуре фасада. Когда лицевая часть фигуры отпала, оказалось, что пластиковая тара служила реставраторам вместо каркасов.

Второй этап реставрации предусматривает восстановление интерьеров здания за 41,7 миллиона гривен, но финансирование на эти цели пока не выделили.

Чем все это закончится и, главное, когда - неизвестно. Между тем дом Руссова, на который потратили около 149 миллионов бюджетных гривен - стоит закрытым. А его "реставратор" Тарпан еще с 2017-го года находится в розыске. Между тем, по мнению народных депутатов, Тарпан получал в свое время такие "сладкие", как дом Руссова, подряды, благодаря "содействию" городской одесской власти. Более того, в ВР считают, что беглец и по сей день сохраняет определенное влияние на местную мэрию и чиновников.