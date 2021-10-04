У НАБУ розповіли про усі кримінальні злочини, в яких підозрюють екссоратника мера Одеси Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. Його підозрюють у вчиненні одразу цілої низки кримінальних правопорушень. Про це УНН повідомили в НАБУ.
Цитата
“Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою вказаної у запиті особи (Руслан Тарпан — ред.) у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:
— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (організатор вчинення злочину, особа яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, — ред.),
— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (підроблених офіційних документів, — ред.),
— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, — ред.)
— ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (злочин, вчинений організованою групою; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, — ред.)
— ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно, — ред.)
— ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно, використання завідомо підробленого документа, — ред.)
— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, — ред.)
— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на вчинення злочину, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, — ред.) КК України”.
Деталі
Разом з тим, в НАБУ так і не розкрили інформацію щодо оголошення Тарпана у міжнародний розшук, а також відмовилися назвати коло допитаних в рамках провадження фігурантів.
Контекст
Фігурант провадження НАБУ підозрюється, зокрема, у розкраданні близько 320 млн грн на проекті “Глибоководний випуск”, що реалізувався в Одесі, проте так і не був завершений. Загалом держава витратила на проект близько 600 млн грн.
З 2007 року Тарпан перебуває у розшуку МВС, а тому переховується за кордоном.
Крім того, фірми афілійовані з Тарпаном були постійними одержувачами держпідрядів від мерії Одеси на реставраційні, ремонтні та будівельні проекти. Наразі ж, за фактами завищення вартості робіт, неналежного їх виконання та завдання збитків державі за наслідками проведених “ремонтів” і “реставрацій” щодо службових осіб цих компаній також відкриті й розслідуються низка кримінальних проваджень.
Нагадаємо
За словами одеського мажоритарника зі “Слуги народу” Олексія Леонова, Тарпан “дуже тісно співпрацював з мером Одеси” (Трухановим — ред.), завдяки чому й отримував щедрі держзамовлення.