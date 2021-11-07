В “Слуге народа” прогнозируют экстрадицию Тарпана из ОАЭ в Украину

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“Существует определенная процедура и международные договорные обязательства между странами. Если есть на это политическая воля, то экстрадиция возможна. В уголовных делах существует процедура экстрадиции и в рамках дипломатических отношений страны рассматривают этот вопрос. Я думаю, что учитывая наши дружеские и партнёрские отношения с ОАЭ, процедура должна состоятся”, — считает Квасницкая.

По мнению депутата, по факту процесс может быть не быстрым.

“Я, как „правнык“, понимаю, что этот процесс долгий и любой юридический процесс долгий, потому что процедуры нарушать нельзя. Но я хотела бы видеть результат по этому делу (делу Тарпана, — ред.), не только в качестве судебного процесса, а уже и слышать приговоры”, — подчеркнула депутат.

Напомним

Руслан Тарпан с 2017го года по делу “Глубоководного выпуска” скрывается от правоохранителей и сейчас уже оглашен в международный розыск по линии Интерпола.

Детективы национального антикоррупционного бюро отправили запрос о международной правовой помощи компетентным органам Объединенных Арабских Эмиратов по установлению местонахождения разыскиваемого.

Ранее СМИ “слили” информацию, что Тарпан живет и работает в ОАЭ.

Позже его представители подтвердили это публично.

Тарпан подозревается НАБУ в присвоении сотен миллионов бюджетных средств, финансовых махинациях, подделке документов и тд.

Его супруга Оксана Шишовская в Украине статус подозреваемой пока не имеет. Однако в Монако ее подозревают в попытках легализации средств добытых незаконных путём и предполагается, что эти деньги как раз получены из Украины.