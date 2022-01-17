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Злочин Тарпана з привласнення держкоштів на “Глибоководному випуску” налічує сім етапів - слідство

Злочин Тарпана з привласнення держкоштів на “Глибоководному випуску” налічує сім етапів - слідство

Київ • УНН

 • 47617 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Ексдепутат Одеської міської ради, а нині — головний підозрюваний у провадженні за фактом розкрадання держкоштів на “Глибоководному випуску” Руслан Тарпан був головним організатором злочину та реалізовував його у 7 етапів. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду м. Одеса, передає УНН.

Цитата

“За задумом ОСОБА_1 (Тарпана, — ред.), як організатора, злочинний план умовно складався з 7 етапів, реалізація частини з яких тривала одночасно з іншими етапами:

І забезпечення складання, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації з будівництва „Глибоководного випуску“ зі штучно завищеною ціною, з метою отримання значно більшого фінансування з державного бюджету, ніж реальна, обґрунтована та законна ціна будівництва вищевказаного об’єкта;

ІІ забезпечення укладання замовником будівництва глибоководного випуску договору підряду зі штучно завищеними твердими цінами матеріалів і робіт з підконтрольним йому підприємством;

ІІІ пошук постачальників та субпідрядних організацій, якими буде здійснено реальну поставку матеріалів та виконано будівельні роботи за ринковою вартістю;

ІV забезпечення складання та підписання службовими особами підприємств групи (холдингу) „Інкор-Групп“ та фіктивних підприємств, задіяних у реалізації злочинної схеми, документів, що містять завідомо недостовірні відомості щодо ціни матеріалів, вартості та об’ємів виконаних робіт, для підтвердження завідомо завищених витрат з метою укриття вчинення злочину та надання злочинним діям законного вигляду;

V отримання від замовника будівництва підконтрольним йому підприємством бюджетних грошових коштів за документами, які містять завідомо недостовірні відомості;

VІ легалізація бюджетних грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуючи фіктивні підприємства та підконтрольні підприємства групи (холдингу) „Інкор-Групп“;

VII у випадку відсутності відповідного фінансування, організація звернення до суду з метою стягнення з замовника будівництва грошових коштів як штучно створеної внаслідок складання завідомо підроблених документів заборгованості”, — йдеться в документі

Додатково

Також вказується, що Тарпан залучив до вчинення злочину ряд службових осіб підконтрольних йому підприємств, зокрема ПП “Ремерцентр”, ПП “Інно-Трейдінг”, ПП “Грандстиль” та ПП “Будрембізнес”, фіктивних підприємств, а ще службових осіб Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (ГУКБ ООДА, — ред.) та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації (ГУРІЕ ООДА, — ред.).

Всі ці особи, за даними слідства, у різні періоди часу виконували функції замовника будівництва і мали забезпечити реалізацію розробленого Тарпаном плану заволодіння бюджетними грошовими коштами. Зокрема, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи.

До теми

З 2010 го по 2017й рік, поки будувався “Глибоководний випуск”, на іноземні розрахункові рахунки Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської (подружжя розлучилося у 2019 р. — ред.), надійшло майже 10 мільйонів доларів. 

Походження грошей вивчають, зокрема, і слідчі Монако, підозрюючи подружжя у спробах легалізації великих сум, що могли бути отримані злочинним шляхом

Нагадаємо

Наприкінці грудня, суд заочно арештував Руслана Тарпана в рамках провадження № 42019160000000581. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України. В прокуратурі Одеської області одразу заявили, що арешт втікача (Тарпан понад 4 роки перебуває у розшуку, — ред.) дозволить розпочати процедуру його екстрадиції в Україну. 

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