У прокуратурі розповіли, коли розпочнуть процес екстрадиції заочно арештованого Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту Руслана Тарпана на рішення суду щодо його заочного арешту, Одеська обласна прокуратура розпочне підготовку для екстрадиції ексбізнесмена з ОАЕ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру.
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“Після розгляду апеляційної скарги буде вирішене питання щодо підготовки запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об'єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію підозрюваної особи (Руслана Тарпана - ред.) в Україну”, - йдеться в документі.
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Водночас у тексті Ухвали першої судової інстанції про арешт Тарпана суддя чітко прописав, що «рішення суду підлягає негайному виконанню», навіть за умов його подальшого оскарження адвокатами Тарпана в апеляційній судовій інстанції.
Як відомо
Руслан Тарпан, який вже 4 роки переховується від українських правоохоронців, має дозвіл на постійне проживання в ОАЕ.
Ба більше - відомі навіть його можливі адреси переховування в Еміратах.
Також Тарпан має крім українського громадянства ще й громадянство Республіки Болгарія. А це, як вважають слідчі, може свідчити про те, що він може переховуватися не лише в ОАЕ, а й на території Болгарії.
Нагадаємо
Руслана Тарпана підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема він - головний підозрюваний у справі стосовно розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”.
Він також оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол із “синім сповіщенням”.