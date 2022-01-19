У прокуратурі розповіли, коли розпочнуть процес екстрадиції заочно арештованого Руслана Тарпана

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 40221 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 111773 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 178420 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 174182 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 198517 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 190548 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 148217 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151876 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172568 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182648 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 143797 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 122293 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 160738 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 97801 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 54477 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 446980 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 297864 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 361980 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 474962 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 720749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 97801 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 160738 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 120800 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 156320 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 179858 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У прокуратурі розповіли, коли розпочнуть процес екстрадиції заочно арештованого Руслана Тарпана

У прокуратурі розповіли, коли розпочнуть процес екстрадиції заочно арештованого Руслана Тарпана

Київ • УНН

 • 38186 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту Руслана Тарпана на рішення суду щодо його заочного арешту, Одеська обласна прокуратура розпочне підготовку для екстрадиції ексбізнесмена з ОАЕ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру.

Цитата

“Після розгляду апеляційної скарги буде вирішене питання щодо підготовки запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об'єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію підозрюваної особи (Руслана Тарпана - ред.) в Україну”, - йдеться в документі.

До теми

Водночас у тексті Ухвали першої судової інстанції про арешт Тарпана суддя чітко прописав, що «рішення суду підлягає негайному виконанню», навіть за умов його подальшого оскарження адвокатами Тарпана в апеляційній судовій інстанції.

Як відомо

Руслан Тарпан, який вже 4 роки переховується від українських правоохоронців, має дозвіл на постійне проживання в ОАЕ.

Ба більше - відомі навіть його можливі адреси переховування в Еміратах.

Також Тарпан має крім українського громадянства ще й громадянство Республіки Болгарія. А це, як вважають слідчі, може свідчити про те, що він може переховуватися не лише в ОАЕ, а й на території Болгарії.

Нагадаємо

Руслана Тарпана підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема він - головний підозрюваний у справі стосовно розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”.

Він також оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол із “синім сповіщенням”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69