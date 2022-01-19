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В прокуратуре рассказали, когда начнут процесс экстрадиции заочно арестованного Руслана Тарпана

В прокуратуре рассказали, когда начнут процесс экстрадиции заочно арестованного Руслана Тарпана

Киев • УНН

 • 38181 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты Руслана Тарпана на решение суда о его заочном аресте, Одесская областная прокуратура начнет подготовку для экстрадиции экс-бизнесмена из ОАЭ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру.

Цитата

“После рассмотрения апелляционной жалобы будет решен вопрос подготовки запроса о международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию подозреваемого лица (Руслана Тарпана - ред.) в Украину”, - говорится в документе.

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В то же время в тексте постановления первой судебной инстанции об аресте Тарпана судья четко прописал, что "решение суда подлежит немедленному исполнению", даже при условиях его дальнейшего обжалования адвокатами Тарпана в апелляционной судебной инстанции.

Как известно

Руслан Тарпан, который уже 4 года скрывается от украинских правоохранителей, имеет разрешение на постоянное проживание в ОАЭ.

Более того - известны даже его возможные адреса, где он скрывается в Эмиратах.

Также Тарпан имеет кроме украинского гражданства еще и гражданство Республики Болгария. А это, как считают следователи, может свидетельствовать о том, что он может скрываться не только в ОАЭ, но и на территории Болгарии.

Напомним

Руслана Тарпана подозревают в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности он - главный подозреваемый по делу о хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”.

Он также объявлен в международный розыск через Интерпол с “синим извещением”.

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