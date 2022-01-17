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Слідству вже відомі адреси переховування Тарпана в ОАЕ - ухвала

Слідству вже відомі адреси переховування Тарпана в ОАЕ - ухвала

Київ • УНН

 • 15938 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Українським слідчим вже відомі можливі адреси проживання Руслана Тарпана в Арабських Еміратах. На них підозрюваному у розкраданні держкоштів були відправлені офіційні повідомлення. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду міста Одеса, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо з документа, слідчі встановили адреси ймовірного місцеперебування Тарпана в ОАЕ. Туди йому, зокрема, було скероване повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Цитата

“Так, повідомлення від 15.12.2021 року про зміну раніше повідомленої підозри (...) направлено поштою за можливими адресами перебування ОСОБА_1 до ОАЕ, посольству Республіки Болгарії та крім іншого захисникам підозрюваного”, — зазначається в Ухвалі.

Нагадаємо

Руслана Тарпана, колишнього одеського депутата, підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, і в розкраданні сотень мільйонів державних коштів.

Він заочно арештований Київським райсудом Одеси у справі “Глибоководного випуску”, в також оголошений у розшук через Інтерпол.

З 2017 року Тарпан переховується від українських правоохоронців. Нещодавно стало відомо, що місцем його перебування можуть бути ОАЕ. Згодом про це заявили й адвокати втікача. Де саме в Еміратах ховається Тарпан слідчі раніше не знали. Однак зараз перебувають у комунікації з правоохоронними органами ОАЕ, яким попередньо скерували відповідні запити на міжнародно-правову допомогу.

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