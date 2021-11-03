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У справі Тарпана НАБУ просить ОАЕ про міжнародно-правову допомогу

Київ • УНН

 • 19409 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України у межах кримінального провадження стосовно розкрадання 320 мільйонів гривень з бюджету України під час будівництва "Глибоководного випуску" в Одесі, встановлюють місцезнаходження головного свого підозрюваного Руслана Тарпана. Для цього детективи звернулися до ОАЕ, пише УНН.

У справі Тарпана НАБУ просить ОАЕ про міжнародно-правову допомогу

Цитата:

“Підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об'єднаних Арабських Еміратів щодо підтвердження чи спростування факту проживання підозрюваного на території цієї країни, зокрема встановлюється офіційна адреса проживання та фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 (Руслан Тарпан - ред.), для чого спрямовано відповідний запит про міжнародну правову допомогу до Об'єднаних Арабських Еміратів”, - йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Зазначимо

Руслан Тарпан вже 4-й рік переховується від українського правосуддя. А нещодавно його оголосили ще й у міжнародний розшук через Інтерпол.

За інформацією ЗМІ, він, ймовірно, може перебувати в Об’єднаних Арабських Еміратах та продовжує там займатися своїм бізнесом. Про це опосередковано свідчить той факт, що офіційна вебсторінка його “Incor Group” рекламує свою діяльність арабською мовою.

Та навіть звітує про буцімто успішний проект “Глибоководного випуску”, через який Тарпан і розшукується правоохоронцями.

Нагадаємо

Генпрокурор Ірина Венедіктова на рік продовжила строки слідства у справі одеського втікача Руслана Тарпана.

Разом з тим, правоохоронці й досі не вжили заходів щодо арешту бізнес-активів Тарпана та його спільників, зокрема, і ексдружини Оксани Шишовської.

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