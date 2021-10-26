Ексдружина підозрюваного НАБУ Тарпана продовжує безперешкодно вести його бізнес в Україні

В більшості випадків компанії, перераховані вище, займаються будівництвом та ремонтами, тобто, власне тим, чим і решта основних компаній самого Тарпана.

Контекст

Оксана Шишовська та Руслан Тарпан розлучилися після того, як останнього оголосили у розшук за підозрою у привласненні та розтраті понад 300 млн грн з бюджету на проваленому проекті “Глибоководний випуск”. Справу зараз розслідує НАБУ.

Розлучення подружжя, втім, за оцінками юристів, могло бути фіктивним.



Адже Шишовська відмовилися від аліментів на дітей та будь-яких інших майнових претензій до чоловіка. Крім того, її банківські рахунки у Князівстві Монако, зокрема, використовувалися для фінансових операцій Тарпана. Про це вона свідчила на допитах французьких правоохоронців.

За повідомленнями окремих ЗМІ, Шишовська буцімто отримала підозру в Монако у справі за фактом відмивання коштів. А оформлене на неї майно (в Монако, — ред.) нібито заарештовано і навіть може бути конфісковано у разі винесення їй обвинувального вироку.

Деталі

У Монако знайшли рахунки Шишовської, які можуть бути пов’язані з досить сумнівною діяльністю.

За даними слідчих, вона свого часу ймовірно виступала “посередником” у кількох сумнівних транзакціях, які можуть бути пов’язані з можливістю транзиту грошей пов’язаних зі справою “Глибоководного випуску”.