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Экс-жена подозреваемого НАБУ Тарпана продолжает беспрепятственно вести его бизнес в Украине

Киев • УНН

 • 64065 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Экс-жена одиозного беглого бизнесмена Руслана Тарпана, который уже 4-й год разыскивается правоохранительными органами, продолжает тем временем вести бизнес на территории Украины. В частности, Оксана Шишовская является директором, основателем или конечным бенефициаром таких компаний, как “Царская коллекция гостиниц и курортов”, ЮК “Сенат”, “Окс Кепитал”, “Финанс Груп”, “Окс Инвест”, “Альбатрос-Сити”, “Мрия”, “Штрих-код” и “Спартак” сообщает УНН со ссылкой на данные YouControl.

Экс-жена подозреваемого НАБУ Тарпана продолжает беспрепятственно вести его бизнес в Украине

В большинстве случаев компании, перечисленные выше, занимаются строительством и ремонтами, то есть, собственно тем, чем и остальные основные компании самого Тарпана.

Контекст

Оксана Шишовская и Руслан Тарпан развелись после того, как последнего объявили в розыск по подозрению в присвоении и растрате более 300 млн. грн. из бюджета на проваленном проекте “Глубоководный выпуск”. Дело сейчас расследует НАБУ.

Развод супругов, впрочем, по оценкам юристов, мог быть фиктивным.

Ведь Шишовская отказалась от алиментов на детей и каких-либо других имущественных претензий к мужу. Кроме того, ее банковские счета в Княжестве Монако, в частности, использовались для финансовых операций Тарпана. Об этом она свидетельствовала на допросах французских правоохранителей.

По сообщениям отдельных СМИ, Шишовская якобы получила подозрение в Монако по делу по факту отмывания средств. А оформленное на нее имущество (в Монако — ред.) якобы арестовано и даже может быть конфисковано в случае вынесения ей обвинительного приговора.

Детали

В Монако были найдены счета Шишовской, которые могут быть связаны с достаточно сомнительной деятельностью.

По данным следователей, она в свое время вероятно выступала посредником в нескольких сомнительных транзакциях, которые могут быть связаны с возможностью транзита денег связанных с делом “Глубоководного выпуска”.

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