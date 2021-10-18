Дружина підозрюваного НАБУ Тарпана відмовилася від аліментів: юристи не виключають фіктивність розлучення

Мовляв, Шишовській не потрібне стягнення заборгованості та пені згідно з договором між батьками про проживання, виховання дітей та сплату аліментів на їх утримання.

Подружжя розлучилося у 2019-у році, хоча Шишовська подала відповідну заяву ще у 2017-у, якраз коли Тарпана було оголошено у міжнародний розшук.

На думку юриста Дениса Ципіна, відмова від сплати аліментів та пені у цій справі може опосередковано означати фіктивність розлучення подружжя.

Цитата:

“Будь-яка людина, яку кримінально переслідують та в якої в результаті можуть конфіскувати майно, прагне переписати все на свою дружину шляхом фіктивного розлучення. Так роблять 99% всіх людей, які підозрювані і користуються послугами професійних адвокатів. Тут чітка і зрозуміла мета”, — вважає юрист.

Водночас, за словами Дениса Ципіна, якщо НАБУ заарештовує все майно підозрюваного, то фіктивне розлучення — не допоможе.

“НАБУ має право накласти арешт на все майно. І тоді будуть вони розлучатися, чи не будуть — переоформити це майно на когось іншого вони не зможуть. І НАБУ про це прекрасно знає, і якщо вони цього не роблять, то тільки з однієї причини, що це договірні моменти підозрюваного”, — припускає Ципін.

У Національному антикорупційному бюро заявили — мовляв, розуміють, що розлучення Шишовської і Тарпана — це питання, яке пов’язане з його кримінальним переслідуванням і зокрема справою “Глибоководний випуск”.

“Так, я розумію, що це одна тема ("Глибоководний випуск“ — ред.)”, але мені потрібен дозвіл від детектива, чи можемо ми розголошувати таку інформацію“, — сказали в пресслужбі НАБУ.

Деталі

НАБУ підозрює Тарпана у справі “Глибоководного випуску”, збитки у якій сягають 320 млн бюджетних гривень. В Україні його безрезультатно переслідують понад 4 роки.

Тим часом, правоохоронці Князівства Монако звернули увагу на банківські рахунки саме Оксани Шишовської. За їхніми даними, вона вірогідно виступала “посередником” у деяких сумнівних транзакціях свого буцімто ексчоловіка.

За інформацією іноземних слідчих, Шишовська є власницею рахунків у Монако, через які здійснювалися спроби легалізації незаконно отриманих саме з України грошей. Правоохоронці припускають, що суми можуть бути пов’язані з проектом “Глибоководного випуску”, а тому й надіслали в Україну запити про міжнародно-правову допомогу.

Окрім того, оскільки низка активів подружжя Шишовської і Тарпана НАБУ й досі не арештовані (“Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс", "Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд” — ред.), то вони продовжують працювати в Україні і навіть вигравати нові держпідряди.