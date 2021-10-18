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Жена подозреваемого НАБУ Тарпана отказалась от алиментов: юристы не исключают фиктивность развода

Жена подозреваемого НАБУ Тарпана отказалась от алиментов: юристы не исключают фиктивность развода

Киев  •  УНН

 • 45885 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Жена беглого бизнесмена Руслана Тарпана Оксана Шишовская отказалась от уплаты алиментов ее бывшим мужем. Соответствующее решение вынес Ирпенский городской суд Киевской области, пишет УНН.

Мол, Шишовской не нужно взыскание задолженности и пени по договору между родителями о проживании, воспитании детей и уплате алиментов на их содержание.

Супруги развелись в 2019-м году, хотя Шишовская подала соответствующее заявление еще в 2017-м, как раз когда Тарпана объявили в международный розыск.

По мнению юриста Дениса Цыпина, отказ от уплаты алиментов и пени по этому делу может косвенно означать фиктивность развода супругов.

Цитата:

"Любой человек, которого уголовно преследуют и у которого в результате могут конфисковать имущество, стремится переписать на свою жену путем фиктивного развода. Так делают 99% всех людей, которые подозреваемые и пользуются услугами профессиональных адвокатов. Здесь четкая и понятная цель", - считает юрист.

Однако, по словам Дениса Цыпина, если НАБУ арестовывает все имущество подозреваемого, то фиктивный развод - не поможет.

"НАБУ вправе наложить арест на все имущество. И тогда будут они расставаться, не будут - переоформить это имущество на другого они не смогут. И НАБУ об этом прекрасно знает, и если они этого не делают, то только по одной причине, что это договорные моменты подозреваемого", - предполагает Цыпин.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили - мол, понимают, что развод Шишовской и Тарпана - это вопрос, который связан с его уголовным преследованием и в частности делом "Глубоководный выпуск".

"Да, я понимаю, что это одна тема ("Глубоководный выпуск" - ред.)", но мне нужно разрешение от детектива, можем ли мы разглашать такую информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Детали

НАБУ подозревает Тарпана по делу "Глубоководного выпуска", убытки в котором достигают 320 млн бюджетных гривен. В Украине его безрезультатно преследуют более 4 лет.

Тем временем, правоохранители Княжества Монако обратили внимание на банковские счета именно Оксаны Шишовской. По их данным, она достоверно выступала "посредником" в некоторых сомнительных сделках своего якобы бывшего мужа.

По информации иностранных следователей, Шишовская является владелицей счетов в Монако, через которые осуществлялись попытки легализации незаконно полученных именно из Украины денег. Правоохранители предполагают, что суммы могут быть связаны с проектом "Глубоководного выпуска", а потому и направили в Украину запросы о международно-правовой помощи.

Кроме того, поскольку ряд активов супругов Шишовской и Тарпана НАБУ до сих пор не арестованы ("Инкор-Групп", "Одесские реставрационные мастерские", "Гранд отель", "Инжэк-Юг", "Альбатрос Сити", "Ренессанс", "Ремерцентр", "Сенат", "Компас проект" и "ТТ-строй" - ред.), то они продолжают работать в Украине и даже выигрывать новые господряды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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