Жена подозреваемого НАБУ Тарпана отказалась от алиментов: юристы не исключают фиктивность развода

Мол, Шишовской не нужно взыскание задолженности и пени по договору между родителями о проживании, воспитании детей и уплате алиментов на их содержание.

Супруги развелись в 2019-м году, хотя Шишовская подала соответствующее заявление еще в 2017-м, как раз когда Тарпана объявили в международный розыск.

По мнению юриста Дениса Цыпина, отказ от уплаты алиментов и пени по этому делу может косвенно означать фиктивность развода супругов.

Цитата:

"Любой человек, которого уголовно преследуют и у которого в результате могут конфисковать имущество, стремится переписать на свою жену путем фиктивного развода. Так делают 99% всех людей, которые подозреваемые и пользуются услугами профессиональных адвокатов. Здесь четкая и понятная цель", - считает юрист.

Однако, по словам Дениса Цыпина, если НАБУ арестовывает все имущество подозреваемого, то фиктивный развод - не поможет.

"НАБУ вправе наложить арест на все имущество. И тогда будут они расставаться, не будут - переоформить это имущество на другого они не смогут. И НАБУ об этом прекрасно знает, и если они этого не делают, то только по одной причине, что это договорные моменты подозреваемого", - предполагает Цыпин.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили - мол, понимают, что развод Шишовской и Тарпана - это вопрос, который связан с его уголовным преследованием и в частности делом "Глубоководный выпуск".

"Да, я понимаю, что это одна тема ("Глубоководный выпуск" - ред.)", но мне нужно разрешение от детектива, можем ли мы разглашать такую информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Детали

НАБУ подозревает Тарпана по делу "Глубоководного выпуска", убытки в котором достигают 320 млн бюджетных гривен. В Украине его безрезультатно преследуют более 4 лет.

Тем временем, правоохранители Княжества Монако обратили внимание на банковские счета именно Оксаны Шишовской. По их данным, она достоверно выступала "посредником" в некоторых сомнительных сделках своего якобы бывшего мужа.

По информации иностранных следователей, Шишовская является владелицей счетов в Монако, через которые осуществлялись попытки легализации незаконно полученных именно из Украины денег. Правоохранители предполагают, что суммы могут быть связаны с проектом "Глубоководного выпуска", а потому и направили в Украину запросы о международно-правовой помощи.

Кроме того, поскольку ряд активов супругов Шишовской и Тарпана НАБУ до сих пор не арестованы ("Инкор-Групп", "Одесские реставрационные мастерские", "Гранд отель", "Инжэк-Юг", "Альбатрос Сити", "Ренессанс", "Ремерцентр", "Сенат", "Компас проект" и "ТТ-строй" - ред.), то они продолжают работать в Украине и даже выигрывать новые господряды.