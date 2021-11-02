Венедіктова на рік продовжила строки слідства у справі одеського втікача Руслана Тарпана
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У рамках кримінального провадження за фактом розкрадання 320 мільйонів гривень з бюджету України під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі, досудове розслідування стосовно підозрюваного Руслана Тарпана продовжується, повідомляє УНН.
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“Генеральним прокурором Венедіктовою І.В. прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, про що свідчить постанова Офісу Генерального прокурора від 29.09.2021.
Отже, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та стороною обвинувачення виконуються слідчі і процесуальні дії, необхідність у здійсненні яких стала підставою для продовження строку досудового розслідування”, — йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо
Руслана Тарпана ще з 2017 року розшукують українські правоохоронці.
І, як стало нещодавно відомо, Національне антикорупційне бюро все ж таки оголосило його в міжнародний розшук.
Йому та його спільникам інкримінують заволодіння та розтрату бюджетних коштів (320 млн, — ред.) на проекті “Глибоководний випуск”, який так і не працює. Провал проекту завдає неабиякої екологічної шкоди Чорному морю, — повідомляють екологи.
Разом з тим, правоохоронці й досі не вжили заходів щодо арешту бізнес-активів Тарпана та його спільників, зокрема, і екс-дружини Оксани Шишовської.