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Через махінації з привласненням коштів на "Глибоководному випуску", одеському регіону може загрожувати техногенна катастрофа - еколог

Через махінації з привласненням коштів на "Глибоководному випуску", одеському регіону може загрожувати техногенна катастрофа - еколог

Київ • УНН

 • 35657 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Без “Глибоководного випуску”, який свого часу мав би покращити екологiчний стан Чорного моря, одеський регіон може очікувати техногенна катастрофа. А все — через критичний стан Хаджибейської дамби, розповів УНН начальник відділу Українського наукового центру екології моря Олександр Гончаров.

Цитата

“70% стічної води, що обробляється, проходить через станцію біологічної очистки „Північна“. Ця станція завжди скидала погано очищені стічні води або у Хаджибейський лиман або в море... „Глибоководний випуск“ мав би вирішити цю проблему. Однак так і не був запущений. Наразі Хаджибейська дамба у дуже поганому стані, вона вже переповнена водою. Останні років 6 вода скидається лише в лиман і це впливає на стан дамби”, — розповів Олександр Гончаров.

За його словами, “Глибоководний випуск” мав би стати унікальним і чи не єдиним проектом у світі, однак через махінації з привласнення бюджетних коштів так і не був запущений.

“Глибоководний випуск” був майже реалізований у 2011 році... труби тягнули через Босфор, для цього навіть зупиняли судноплавство. Однак його (проект, — ред.) зупинили через якісь махінації з відмиванням коштів, завищенням цін. Було б дуже добре якби проект все ж таки запустили, однак — він досі не працює. Два чи три роки тому була перевірка, пускали воду через цю трубу, вона в нормальному стані, бо закладалася на багато років експлуатації”, — вважає еколог.

На думку Олександра Гончарова, проект є досі актуальним, однак наразі потребує доопрацювання та матеріальних коштів для налагодження очисних споруд.

Наразі ж екологічним станом Чорного моря схвильовані не лише експерти. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція щодо перейменування Чорного моря у “Мертве чорне море” через погану екологічну ситуацію та бездіяльність влади з цього приводу.

Чому Глибоководний випуск так і не запустили

Більш ніж 10 років тому проект з будівництва “Глибоководного випуску” стартував. Задля його реалізації держава поетапно виділила майже 600 мільйонів гривень. Однак компанії бізнесмена-втікача Руслан Тарпан, які власне й отримали цей державний підряд, на будівництві шляхом знищення цін та обсягів робіт привласнили близько 320 млн грн. “Випуск” — не запустили, а сам Тарпан має статус головного підозрюваного у справі НАБУ та переховується закордоном. У провадженні загалом 11 підозрюваних. С плином років жоден так і не отримав вироку суду.

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