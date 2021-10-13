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Из-за махинаций с присвоением средств на "Глубоководный выпуск", одесскому региону может угрожать техногенная катастрофа - эколог

Из-за махинаций с присвоением средств на "Глубоководный выпуск", одесскому региону может угрожать техногенная катастрофа - эколог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Без “Глубоководного выпуска”, который в свое время имел бы улучшить экологическое состояние Черного моря, одесский регион может ожидать техногенная катастрофа. А все — из-за критического состояния Хаджибейской дамбы, рассказал УНН начальник отдела Украинского научного центра экологии моря Александр Гончаров.

Цитата

“70% сточной воды, обрабатываемой проходит через станцию биологической очистки „Северная“. Эта станция всегда сбрасывала плохо очищенные сточные воды или в Хаджибейский лиман или в море... „Глубоководный выпуск“ должен решить эту проблему. Однако так и не был запущен. Сейчас Хаджибейская дамба в очень плохом состоянии, она уже переполнена водой. Последние лет 6 вода сбрасывается только в лиман и это влияет на состояние дамбы”, — рассказал Александр Гончаров.

По его словам, “Глубоководный выпуск” должен стать уникальным и чуть ли не единственным проектом в мире, однако из-за махинаций с присвоением бюджетных средств так и не был запущен.

“Глубоководный выпуск” был почти реализован в 2011 году... трубы тянули через Босфор, для этого даже останавливали судоходство. Однако его (проект — ред.) остановили из-за каких-то махинаций с отмыванием средств, завышением цен. Было бы очень хорошо если бы проект все же запустили, однако — он до сих пор не работает. Два или три года назад была проверка, пускали воду через эту трубу, она в нормальном состоянии, так закладывалась на многие годы эксплуатации“, — считает эколог.

По мнению Александра Гончарова, проект до сих пор актуальным, однако пока нуждается в доработке и материальных средствах для налаживания очистных сооружений.

Сейчас же экологическим состоянием Черного моря взволнованы не только эксперты. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция о переименовании Черного моря в “Мертвое черное море” из-за плохой экологической ситуации и бездействие власти по этому поводу.

Почему Глубоководный выпуск так и не запустили

Более 10 лет назад проект по строительству “Глубоководного выпуска” стартовал. Для его реализации государство поэтапно выделило почти 600 миллионов гривен. Однако компании бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана, которые собственно и получили этот государственный подряд, на строительстве путем уничтожения цен и объемов работ присвоили около 320 млн грн. “Выпуск” — не запустили, а сам Тарпан имеет статус главного подозреваемого по делу НАБУ и скрывается за границей. В производстве всего 11 подозреваемых. С течением лет ни один так и не получил приговора суда.

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