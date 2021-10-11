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Через катастрофічну екологічну ситуацію українці пропонують перейменувати Чорне море у “Мертве чорне море” - петиція

Через катастрофічну екологічну ситуацію українці пропонують перейменувати Чорне море у “Мертве чорне море” - петиція

Київ • УНН

 • 19665 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція щодо перейменування Чорного моря у “Мертве чорне море”, а все — через катастрофічну екологічну ситуацію та бездіяльність влади. Автори петиції наголошують, що у такий спосіб прагнуть привернути увагу до проблеми й домогтися відповідальності для чиновників Одещини, які на темі “очищення стічних вод”, що зливають у море, “влаштовують хіба що дерибан державних коштів”, передає УНН з посиланням на тест петиції, розміщеної на сайті КМУ. 

Цитата

“Чорне море переживає справжню екологічну катастрофу, до якої влада має прямий стосунок. Однак врятувати море, зберегти його чистоту, або принаймні вжити заходів задля сповільнення темпів його забруднення чиновники навіть не намагаються.

Вказана петиція має на меті привернути увагу Кабінету міністрів України до злочинної бездіяльності органів місцевої влади Одещини. Адже на темі „очищенню стічних вод“, котрі зливають у Чорне море, можновладці влаштовують хіба що дерибан державних коштів.

Чорне море сьогодні має зелений колір. І це не забаганки природи. Це наслідок безконтрольного його забруднення та справжнього екоциду!

— у селі Крижанівка в Одеському районі водорості поточного року заполонили все узбережжя через безконтрольне злиття нечистот
— на березі Хаджибейського лиману у червні утворилося безкрає кладовище креветок. Їх прошарок місцями сягав 15 см
— уздовж усього узбережжя Чорного моря чи не кожного літнього сезону протягом останніх років утворюються „озера“ мертвих медуз
— у прибережних зонах море забруднене фекаліями.

Взимку в Одесі викид стоків здійснюється в Чорне море в безпосередній близькості від берега. Належного очищення вони не проходять. „Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України“ постійно публікує результати моніторингових досліджень якості морської води, і вони засвідчують катастрофічні зміни”, — йдеться у петиції.

Деталі

У текст петиції нагадується, що поліпшити ситуацію з екологічним станом Чорного моря мав проект “Глибоководний випуск”, на будівництво якого держава передбачила майже 600 млн грн.

“Проект стартував у 2010 році та передбачав прокладання труб для скидання очищених стічних вод в Одеську затоку на відстань 4 км від берега. До цього часу будівництво „випуску“ так і не було завершено, натомість перетворилося лише на чергову корупційну схему збагачення злочинного угруповання з-поміж шахраїв і місцевих чиновників”, — повідомляється в петиції.

Вимоги

Вимоги петиції адресовані до Кабінету міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерства розвитку громад та територій України.

“1). Негайно проаналізувати інформацію щодо екологічного стану Чорного моря
2). Згідно з отриманими висновками, встановити коло винних у доведенні до такого стану моря чиновників, та передати відповідні матеріали у правоохоронні органи України
3). Розпочати реалізацію першочергових заходів з очищення стічних вод, які скидаються в море, зокрема, шляхом запуску „Глибинного випуску“
4). Вжити заходів з недопущення прориву Хаджибейської дамби”, — сказано в тексті.

Додатково

Проект “Глибоководний випуск” реалізовували компанії одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарана. Нині він є головним підозрюваним НАБУ у справі про розкрадання 320 млн грн на цьому проекті, але переховується за кордоном вже майже 4 роки. У міжнародний розшук, попри це, детективи Бюро його й досі не оголосили.

Загалом підозри у провадженні отримали всього 11 осіб. За даними слідства, у 2010–2015 роках “злочинна група осіб завдяки підробленню документів і зловживанню службовим становищем, завищила вартість матеріалів та об’ємів робіт при будівництві”.

Тоді ж спеціалісти дослідили сам глибоководний випуск, показавши, що труба не готова до експлуатації.

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