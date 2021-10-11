Из-за катастрофической экологической ситуации украинцы предлагают переименовать Черное море в "Мертвое черное море" - петиция

Цитата

“Черное море переживает настоящую экологическую катастрофу, к которой власти имеют прямое отношение. Однако спасти море, сохранить его чистоту, или по крайней мере принять меры для замедления темпов его загрязнения чиновники даже не пытаются.

Указанная петиция имеет целью привлечь внимание Кабинета министров Украины к преступной бездеятельности органов местной власти Одесской области. Ведь на теме „очищения сточных вод“, которые сливают в Черное море, чиновники устраивают разве что дерибан государственных средств.

Черное море сегодня имеет зеленый цвет. И это не прихоть природы. Это следствие бесконтрольного его загрязнения и настоящего экоцида!

— в селе Крыжановка в Одесском районе водоросли в текущем году заполонили все побережье из-за бесконтрольного слива нечистот

— на берегу Хаджибейского лимана в июне образовалось бескрайнее кладбище креветок. Их прослойка местами достигала 15 см

— вдоль всего побережья Черного моря чуть ли не каждый летний сезон в последние годы образуются „озера“ мертвых медуз

— в прибрежных зонах море загрязнено фекалиями.

Зимой в Одессе выброс стоков осуществляется в Черное море в непосредственной близости от берега. Надлежащей очистки они не проходят. „Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины“ постоянно публикует результаты мониторинговых исследований качества морской воды, и они свидетельствуют о катастрофических изменениях”, — говорится в петиции.

Детали

В тексте петиции напоминается, что улучшить ситуацию с экологическим состоянием Черного моря должен был проект “Глубоководный выпуск”, на строительство которого государство предусмотрело почти 600 млн грн.

“Проект стартовал в 2010 году и предусматривал прокладку труб для сброса очищенных сточных вод в Одесский залив на расстояние 4 км от берега. К этому времени строительство „выпуска“ так и не было завершено, зато превратилось лишь в очередную коррупционную схему обогащения преступной группировки среди мошенников и местных чиновников”, - сообщается в петиции.

Требования

Требования петиции адресованы к Кабинету министров Украины, Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерству развития общин и территорий Украины.

“1). Немедленно проанализировать информацию об экологическом состоянии Черного моря

2). Согласно полученным выводам, установить круг виновных в доведении до такого состояния моря чиновников, и передать соответствующие материалы в правоохранительные органы Украины

3). Начать реализацию первоочередных мероприятий по очистке сточных вод, сбрасываемых в море, в частности, путем запуска „Глубинного выпуска“

4). Принять меры по недопущению прорыва Хаджибейской дамбы”, - говорится в тексте.

Дополнительно

Проект “Глубоководный выпуск” реализовывали компании одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарана. Сейчас он является главным подозреваемым НАБУ по делу о хищении 320 млн грн на этом проекте, но скрывается за рубежом уже почти 4 года. В международный розыск, несмотря на это, детективы Бюро его до сих пор не объявили.

В общем подозрения в производстве получили всего 11 человек. По данным следствия, в 2010-2015 годах “преступная группа лиц благодаря подделке документов и злоупотреблению служебным положением, завысила стоимость материалов и объемов работ при строительстве”.

Тогда же специалисты исследовали сам глубоководный выпуск, показав, что труба не готова к эксплуатации.