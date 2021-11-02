Венедиктова на год продлила сроки следствия по делу одесского беглеца Руслана Тарпана

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“Генеральным прокурором Венедиктовой И. В. принято решение о продлении срока досудебного расследования в этом уголовном производстве до двенадцати месяцев, о чем свидетельствует постановление офиса Генерального прокурора от 29.09.2021.

Итак, в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и стороной обвинения выполняются следственные и процессуальные действия, необходимость в осуществлении которых стала основанием для продления срока досудебного расследования”, — говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

Напомним

Руслана Тарпана еще с 2017 года разыскивают украинские правоохранители.



И, как стало недавно известно, Национальное антикоррупционное бюро все же объявило его в международный розыск.



Ему и его сообщникам инкриминируют завладения и растраты бюджетных средств (320 млн, — ред.) на проекте “Глубоководный выпуск”, который так и не работает. Провал проекта наносит большой экологический ущерб Черному морю, —сообщают экологи.

Вместе с тем, правоохранители до сих пор не приняли мер по аресту бизнес-активов Тарпана и его сообщников, в частности, и экс-супруги Оксаны Шишовской.