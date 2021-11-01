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НАБУ таки оголосило одеського втікача Руслана Тарпана у міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 40891 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У рамках кримінального провадження (42019160000000581 - ред.) за фактом розкрадання бюджетних коштів під час будівництва "Глибоководного випуску" в Одесі, підозрюваного Руслана Тарпана оголошено у міжнародний розшук. Відповідні відомості містяться в Ухвалі Вищого антикорупційного суду (ВАКС - ред.), передає УНН з посиланням на дані Реєстру судових рішень. 

НАБУ таки оголосило одеського втікача Руслана Тарпана у міжнародний розшук

Контекст

З тексту Ухвали ВАС слідує, що Тарпан був оголошений у міжнародний розшук від 17.08.2021 року. Відповідну постанову виніс детектив Національного антикорупційного бюро України.

Додатково

У тексті Ухвали також йдеться про те, що на час розшуку Тарпана, досудове розслідування провадження призупинене. Разом з тим, воно періодично поновлюється задля проведення детективами потрібних слідчих дій. Зокрема, востаннє таке поновлення мало місце у вересні поточного року.

Цитата

"09.09.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000581 від 16.10.2019 відновлено у зв'язку з необхідністю виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду про допит свідка ОСОБА_4, а також інших процесуальних дій, та того ж дня після їх виконання досудове розслідування зупинено у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного ОСОБА_1 (Тарпан - ред.)", - йдеться в Ухвалі.

Як відомо

Нещодавно у справі "Золотої труби Тарпана" НАБУ допитало одеського чиновника. Мова про керівника водолазних робіт КУ „Рятувально-водолазна служба“ Одеської міськради.

У провадженні він проходить як свідок, а під час допиту підтвердив позицію обвинувачення, вказавши на відсутність "настилу із щебеню та піску вздовж трубопроводу". Хоч цей настил за державні кошти буцімто "виконала" компанія Тарпана (ПП „Ремерцентр“, - ред.).

Нагадаємо

Руслана Тарпана українські правоохоронці розшукують з 2017 року.

Весь цей час він був оголошений лише у всеукраїнський розшук. З плином чотирьох років його врешті оголосили у міжнародний. Хоч адвокати підозрюваного прямо визнають (про що зазначено в ухвалі Вищого антикорупційного суду, - ред.), що "що стороні обвинувачення достеменно відомо про перебування підозрюваного за межами Україні з 2017 року". Таку свою неспішність у НАБУ на запити журналістів не коментують. Загалом, Тарпану та ще кільком його спільникам інкримінують заволодіння та розтрату понад 300 млн грн з бюджету на будівництві "Глибоководного випуску".

Попри це його головні бізнес-активи в Україні й досі залишаються не арештованими.

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