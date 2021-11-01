НАБУ таки объявило одесского беглеца Руслана Тарпана в международный розыск

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21591 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 44087 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 71370 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 222878 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127855 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 396237 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315020 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214545 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244656 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255395 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11685 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19523 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16640 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 10169 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 11153 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136592 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 222878 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 396237 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257503 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 315021 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 7216 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19680 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48531 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73653 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58645 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

НАБУ таки объявило одесского беглеца Руслана Тарпана в международный розыск

Киев • УНН

 • 40891 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В рамках уголовного производства (42019160000000581 - ред.) по факту хищения бюджетных средств во время строительства "Глубоководного выпуска" в Одессе, подозреваемого Руслана Тарпана объявлено в международный розыск. Соответствующие сведения содержатся в Постановлении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС - ред.), передает УНН со ссылкой на данные Реестра судебных решений.

НАБУ таки объявило одесского беглеца Руслана Тарпана в международный розыск

Контекст

Из текста Постановления ВАКС следует, что Тарпан был объявлен в международный розыск от 17.08.2021 года. Соответствующее постановление вынес детектив Национального антикоррупционного бюро Украины.

Дополнительно

В тексте постановления также говорится о том, что на время розыска Тарпана, досудебное расследование производства приостановлено. Вместе с тем, оно периодически возобновляется для проведения детективами нужных следственных действий. В частности, в последний раз такое возобновление имело место в сентябре текущего года.

Цитата

"09.09.2021 досудебное расследование в уголовном производстве № 42019160000000581 от 16.10.2019 возобновлено в связи с необходимостью выполнения постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о допросе свидетеля ЛИЦО_4, а также иных процессуальных действий, и в тот же день после их выполнения досудебное расследование остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого ЛИЦО_1 (Тарпан - ред.)", - говорится в постановлении.

Как известно

Недавно в деле "Золотой трубы Тарпана" НАБУ допросило одесского чиновника. Речь о руководителе водолазных работ КУ "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета.

В производстве он проходит как свидетель, а во время допроса подтвердил позицию обвинения, указав на отсутствие настила из щебня и песка вдоль трубопровода". Хотя этот настил за государственные средства якобы "выполнила" компания Тарпана (ЧП "Ремерцентр" - ред.).

Напомним

Руслана Тарпана украинские правоохранители разыскивают с 2017 года.

Все это время он был объявлен лишь во всеукраинский розыск. С течением четырех лет его наконец объявили в международный. Хотя адвокаты подозреваемого прямо признают (о чем указано в постановлении Высшего антикоррупционного суда - ред.), "что стороне обвинения доподлинно известно о пребывании подозреваемого за пределами Украины с 2017 года". Такую свою неспешность в НАБУ на запросы журналистов не комментируют. В общем, Тарпану и еще нескольким его сообщникам инкриминируют завладение и растрату более 300 млн грн из бюджета на строительстве "глубоководного выпуска".

Несмотря на это его главные бизнес-активы в Украине до сих пор остаются не арестованными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60