НАБУ таки объявило одесского беглеца Руслана Тарпана в международный розыск

Контекст

Из текста Постановления ВАКС следует, что Тарпан был объявлен в международный розыск от 17.08.2021 года. Соответствующее постановление вынес детектив Национального антикоррупционного бюро Украины.

Дополнительно

В тексте постановления также говорится о том, что на время розыска Тарпана, досудебное расследование производства приостановлено. Вместе с тем, оно периодически возобновляется для проведения детективами нужных следственных действий. В частности, в последний раз такое возобновление имело место в сентябре текущего года.

Цитата

"09.09.2021 досудебное расследование в уголовном производстве № 42019160000000581 от 16.10.2019 возобновлено в связи с необходимостью выполнения постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о допросе свидетеля ЛИЦО_4, а также иных процессуальных действий, и в тот же день после их выполнения досудебное расследование остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого ЛИЦО_1 (Тарпан - ред.)", - говорится в постановлении.

Как известно

Недавно в деле "Золотой трубы Тарпана" НАБУ допросило одесского чиновника. Речь о руководителе водолазных работ КУ "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета.



В производстве он проходит как свидетель, а во время допроса подтвердил позицию обвинения, указав на отсутствие настила из щебня и песка вдоль трубопровода". Хотя этот настил за государственные средства якобы "выполнила" компания Тарпана (ЧП "Ремерцентр" - ред.).

Напомним

Руслана Тарпана украинские правоохранители разыскивают с 2017 года.



Все это время он был объявлен лишь во всеукраинский розыск. С течением четырех лет его наконец объявили в международный. Хотя адвокаты подозреваемого прямо признают (о чем указано в постановлении Высшего антикоррупционного суда - ред.), "что стороне обвинения доподлинно известно о пребывании подозреваемого за пределами Украины с 2017 года". Такую свою неспешность в НАБУ на запросы журналистов не комментируют. В общем, Тарпану и еще нескольким его сообщникам инкриминируют завладение и растрату более 300 млн грн из бюджета на строительстве "глубоководного выпуска".

Несмотря на это его главные бизнес-активы в Украине до сих пор остаются не арестованными.