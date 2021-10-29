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Прогрес у гучній кримінальній справі: НАБУ допитало одеського чиновника щодо "Золотої труби Тарпана"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У провадженні НАБУ знаходиться гучне кримінальне провадження за фактом розкрадання 320 млн грн на державному проекті “Глибоководний випуск”. Його регіональні ЗМІ прозвали “Золотою трубою Тарпана”, тому що реалізацією проекту займалася група компаній одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана. Справа розслідується з 2016 року: спочатку органами прокуратури, тепер детективами Національного антикорупційного бюро. З 2017 року, коли Тарпана оголосили у розшук, а сам він утік із України — особливих зрушень у виробництві не спостерігалося. Зараз стало відомо про деякий прогрес, передає УНН з посиланням на Facebook-повідомлення одеських журналістів видання “Монітор”.

Прогрес у гучній кримінальній справі: НАБУ допитало одеського чиновника щодо "Золотої труби Тарпана"

Цитата

“На початку вересня 2021 року НАБУ також провели допит керівника водолазних робіт КУ „Рятувально-водолазна служба“ Одеської міськради, який проходить у справі як свідок. Він заявив, що він не виявив настил із щебеню та піску вздовж трубопроводу. Є лише окремі фракції щебеню на краях траншеї, але настилом це не можна назвати. Якщо хтось забув, у чому полягала суть афери, саме в тому, що директор ПП „Ремерцентр“ вказав в актах виконаних робіт засипку траншеї щебенем та піском, хоча фактично ці роботи не виконувались”, — сказано в повідомленні.

Контекст

Влітку 2011 року компанія Руслана Тарпана “Incor Group” оголосила про початок робіт зі створення трубопроводу завдовжки 4,5 кілометрів від станції біологічного очищення “Північна” до Одеської затоки. Проект отримав назву “Глибоководний випуск” та мав сприяти вирішенню проблеми забруднення Чорного моря.

Генеральним підрядником виступило ТОВ “Ремерцентр”, яке входить до групи “Incor Group”. Тоді ЗМІ повідомляли про те, що роботи стартували з порушенням законодавства України — 600 млн. гривень на нього було виділено без проведення тендеру.

Пізніше Одеська обласна прокуратура встановила, що на будівництві “труби” шляхом завищення цін та виконання лже-робіт компанії Тарпана привласнили близько 320 млн грн з бюджету. Сам Тарпан отримав статус головного підозрюваного у цій справі і зараз ховається за кордоном. За деякими даними, він відвідує Москву, а на постійній основі нібито мешкає в ОАЕ.

Нагадаємо

Незважаючи на величезні збитки державному бюджету, НАБУ досі не заарештувало активи ТОВ “Ремерцентр”, як і інших компаній Тарпана (“Інкор-Груп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд готель”, “Інжек-Південь”, “Альбатрос Сіті”, “Ренесанс”, “Сенат”, “Компас проект” та “ТТ-буд”). У чому причина такої лояльності до підозрюваного у Бюро пояснити поки що відмовляються.

Додатково

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Одесі на Конгресі регіональної та місцевої влади. За оцінками експертів, візит Глави держави має на меті “провести інспекцію регіону”, у тому числі з питань гучних скандалів із розкраданням бюджетних коштів на державних проектах з боку одеського кримінального бізнесу, часто “зрощеного” з представниками місцевої влади.

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