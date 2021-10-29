Шефір, припортовий завод і кримінальний бізнес: експертні думки щодо візиту Зеленського в Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 29 жовтня, планує відвідати Одесу. Про це УНН повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.
Наші журналісти зібрали думки політологів щодо ймовірних причин та наслідків візиту Глави держави.
Можлива інспекція регіону, - Кочетков
На думку політолога Олександра Кочеткова, Володимир Зеленський може провести певну інспекцію регіону. А все - через надмірну зрощеність бізнесу і криміналу в Одесі.
“Це буде певна інспекція (...) Від початку незалежної України в Одесі була зрощеність криміналу і бізнесу. Коли я працював на керівній посаді у МВС, то звідти йшла така інформація, що волосся дибки вставало. Там задіяні величезні гроші, інтереси, присутні і кримінальні, і напівкримінальні авторитети. В Одесі купа зрощених інтересів, і взяти місто під контроль так і не вдалося. В Одесі ще є припортовий завод, щодо якого є окремі версії стосовно нападу на Сергія Шефіра (помічник президента - ред.)”, - вважає політолог.
Президент має розібратися з питанням “схематозу” під час проведення тендерів, - Кушнір
Політтехнолог Світлана Кушнір вважає, що головне питання, яке Президент Володимир Зеленський має порушити під час своєї поїздки до Одеси - це питання чесності проведення тендерів щодо “Великого будівництва” та “Великої реставрації”.
“Повинна відбутися чесна розмова між місцевою та центральною владою щодо криміналітету та схематозу, який відбувається під час проведення тендерів”, - заявила Кушнір.
Окрім того, на думку політтехнолога, до розмови на цю тему доречно було б долучити і правоохоронців. Кушнір наголошує - спеціальні органи повинні займатися упійманням злочинців та пов’язаних з ними осіб.
“Мені здається, на цю тему треба було б поспілкуватися не лише Президенту та його команді, яка приїде завтра (29 жовтня - ред.) до Одеси, а й правоохоронцям.
У нас для цього існують спеціальні органи (НАБУ, САП, ОГП - ред.), які перевіряють ефективність використання державних коштів (...) Ми не просто так створювали антикорупційні органи, які мають запобігати корупції на підльоті: не тоді, коли вкрали, а коли ще видно, що формують схеми, через які виводитимуть державні кошти”, - резюмувала Кушнір.
Зазначимо
Тим часом в Одесі продовжують вигравати тендери компанії, які пов’язані з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном. Він хоч і перебуває в розшуку вже 4-ий рік, та його активи правоохоронці й досі не арештували. Відповідно, попри кримінальний шлейф та завдані збитки бюджету міста, фірми підозрюваного САП й надалі активно беруть участь та виграють нові закупівлі.