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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54775 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Шефір, припортовий завод і кримінальний бізнес: експертні думки щодо візиту Зеленського в Одесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 29 жовтня, планує відвідати Одесу. Про це УНН повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Шефір, припортовий завод і кримінальний бізнес: експертні думки щодо візиту Зеленського в Одесу

Наші журналісти зібрали думки політологів щодо ймовірних причин та наслідків візиту Глави держави.

Можлива інспекція регіону, - Кочетков

На думку політолога Олександра Кочеткова, Володимир Зеленський може провести певну інспекцію регіону. А все - через надмірну зрощеність бізнесу і криміналу в Одесі.

“Це буде певна інспекція (...) Від початку незалежної України в Одесі була зрощеність криміналу і бізнесу. Коли я працював на керівній посаді у МВС, то звідти йшла така інформація, що волосся дибки вставало. Там задіяні величезні гроші, інтереси, присутні і кримінальні, і напівкримінальні авторитети. В Одесі купа зрощених інтересів, і взяти місто під контроль так і не вдалося. В Одесі ще є припортовий завод, щодо якого є окремі версії стосовно нападу на Сергія Шефіра (помічник президента - ред.)”, - вважає політолог.

Президент має розібратися з питанням “схематозу” під час проведення тендерів, - Кушнір

Політтехнолог Світлана Кушнір вважає, що головне питання, яке Президент Володимир Зеленський має порушити під час своєї поїздки до Одеси - це питання чесності проведення тендерів щодо “Великого будівництва” та “Великої реставрації”.

“Повинна відбутися чесна розмова між місцевою та центральною владою щодо криміналітету та схематозу, який відбувається під час проведення тендерів”, - заявила Кушнір.

Окрім того, на думку політтехнолога, до розмови на цю тему доречно було б долучити і правоохоронців. Кушнір наголошує - спеціальні органи повинні займатися упійманням злочинців та пов’язаних з ними осіб.

“Мені здається, на цю тему треба було б поспілкуватися не лише Президенту та його команді, яка приїде завтра (29 жовтня - ред.) до Одеси, а й правоохоронцям.

У нас для цього існують спеціальні органи (НАБУ, САП, ОГП - ред.), які перевіряють ефективність використання державних коштів (...) Ми не просто так створювали антикорупційні органи, які мають запобігати корупції на підльоті: не тоді, коли вкрали, а коли ще видно, що формують схеми, через які виводитимуть державні кошти”, - резюмувала Кушнір.

Зазначимо

Тим часом в Одесі продовжують вигравати тендери компанії, які пов’язані з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном. Він хоч і перебуває в розшуку вже 4-ий рік, та його активи правоохоронці й досі не арештували. Відповідно, попри кримінальний шлейф та завдані збитки бюджету міста, фірми підозрюваного САП й надалі активно беруть участь та виграють нові закупівлі.

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