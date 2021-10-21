Фірми, пов’язані з Тарпаном, продовжують “розпил” грошей: приймальне відділення Одеської лікарні знову ремонтують
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На тлі кризової ковід-ситуації в одеському регіоні з’ясувалося, що до затяжного ремонту окремих лікарень має стосунок одна з компаній, яку пов’язують з втікачем та розшукуваним в Україні одеським “реставратором” Русланом Тарпаном. Про це УНН стало відомо з відкритих даних аналітичного порталу Clarity Project.
Контекст
Минулого року фірма “Веста Девелоп”, яку пов’язують з одеським Тарпаном, виграла тендер на ремонт корпусу приймального відділення Одеської обласної клінічної лікарні. Тоді лікарня виділила на це 18,5 мільйона гривень, повідомляється у системі аналітики відкритих даних Clarity Project.
Майже за рік після тендера з’ясувалося, що роботи в приймальному відділенні не завершені, а щоб їх закінчити, потрібно буцімто ще додатково 1,5 млн гривень.
Отож, “Веста Девелоп” знову отримала гроші на ремонт, і тепер має завершити його вже до грудня 2021 року.
Обласна лікарня підпорядковується облраді і, відповідно, її ремонт оплачується з обласного бюджету, хоч замовником робіт чомусь виступила сама лікарня.
Деталі
Загалом “Веста Девелоп” перемогла у 21 закупівлі на майже 160 мільйонів гривень. Це не перша фірма, яка пов’язана з переслідуваним НАБУ Тарпаном, але продовжує брати участь у тендерних закупівлях. Зокрема, фірми “Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд” й досі залишаються неарештованими, а тому безперешкодно можуть претендувати на державні кошти.
Відсутністю арештів активів Тарпана цікавляться вже й народні депутати України.
Однак, як пояснює ексдержавна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, лише НАБУ в змозі вжити заходи, спрямовані на арешт активів. І чому орган досудового розслідування цього не робить — не відомо.
Спокійно себе відчуває і ексдружина Тарпана Оксана Шишовська, сумнівні рахунки й транзакції якої зацікавили правоохоронців Монако.
Нагадаємо
Тарпан — головний підозрюваний НАБУ у провадженнях, що нараховують близько 10 епізодів кримінальних правопорушень. Серед іншого йдеться про скандальну справу “Глибоководного випуску”, де збитки державі сягнули понад 300 млн грн.
Він перебуває у розшуку в Україні, а тому переховується за кордоном. Міжнародний розшук щодо нього не здійснюється. А в НАБУ та САП відмовилися пояснити, з яких, власне, причин його й досі не ініційовано.