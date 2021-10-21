Фірми, пов’язані з Тарпаном, продовжують “розпил” грошей: приймальне відділення Одеської лікарні знову ремонтують

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 15469 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 76231 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 124980 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 109592 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 117799 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 87110 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75357 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 165716 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87292 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 262936 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 42290 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38955 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 37391 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 44475 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 25833 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 130869 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 165713 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 262933 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 433156 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 421161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27656 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33424 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34050 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35286 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85033 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Фірми, пов’язані з Тарпаном, продовжують “розпил” грошей: приймальне відділення Одеської лікарні знову ремонтують

Київ • УНН

 • 29188 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На тлі кризової ковід-ситуації в одеському регіоні з’ясувалося, що до затяжного ремонту окремих лікарень має стосунок одна з компаній, яку пов’язують з втікачем та розшукуваним в Україні одеським “реставратором” Русланом Тарпаном. Про це УНН стало відомо з відкритих даних аналітичного порталу Clarity Project.

Фірми, пов’язані з Тарпаном, продовжують “розпил” грошей: приймальне відділення Одеської лікарні знову ремонтують

Контекст

Минулого року фірма “Веста Девелоп”, яку пов’язують з одеським Тарпаном, виграла тендер на ремонт корпусу приймального відділення Одеської обласної клінічної лікарні. Тоді лікарня виділила на це 18,5 мільйона гривень, повідомляється у системі аналітики відкритих даних Clarity Project.

Майже за рік після тендера з’ясувалося, що роботи в приймальному відділенні не завершені, а щоб їх закінчити, потрібно буцімто ще додатково 1,5 млн гривень.

Отож, “Веста Девелоп” знову отримала гроші на ремонт, і тепер має завершити його вже до грудня 2021 року.

Обласна лікарня підпорядковується облраді і, відповідно, її ремонт оплачується з обласного бюджету, хоч замовником робіт чомусь виступила сама лікарня.

Деталі

Загалом “Веста Девелоп” перемогла у 21 закупівлі на майже 160 мільйонів гривень. Це не перша фірма, яка пов’язана з переслідуваним НАБУ Тарпаном, але продовжує брати участь у тендерних закупівлях. Зокрема, фірми “Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд” й досі залишаються неарештованими, а тому безперешкодно можуть претендувати на державні кошти.

Відсутністю арештів активів Тарпана цікавляться вже й народні депутати України.

Однак, як пояснює ексдержавна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, лише НАБУ в змозі вжити заходи, спрямовані на арешт активів. І чому орган досудового розслідування цього не робить — не відомо.

Спокійно себе відчуває і ексдружина Тарпана Оксана Шишовська, сумнівні рахунки й транзакції якої зацікавили правоохоронців Монако.

Нагадаємо

Тарпан — головний підозрюваний НАБУ у провадженнях, що нараховують близько 10 епізодів кримінальних правопорушень. Серед іншого йдеться про скандальну справу “Глибоководного випуску”, де збитки державі сягнули понад 300 млн грн.

Він перебуває у розшуку в Україні, а тому переховується за кордоном. Міжнародний розшук щодо нього не здійснюється. А в НАБУ та САП відмовилися пояснити, з яких, власне, причин його й досі не ініційовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31