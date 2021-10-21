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Фирмы, связанные с Тарпаном, продолжают "распил" денег: приемное отделение Одесской больницы снова ремонтируют

Киев • УНН

 • 29187 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. На фоне кризисной ковид-ситуации в одесском регионе выяснилось, что к затяжному ремонту отдельных больниц имеет отношение одна из компаний, которую связывают с беглецом и разыскиваемым в Украине одесским "реставратором" Русланом Тарпаном. Об этом УНН стало известно из открытых данных аналитического портала Clarity Project.

Фирмы, связанные с Тарпаном, продолжают "распил" денег: приемное отделение Одесской больницы снова ремонтируют

Контекст

В прошлом году фирма "Веста Девелоп", которую связывают с одесским Тарпаном, выиграла тендер на ремонт корпуса приемного отделения Одесской областной клинической больницы. Тогда больница выделила на это 18,5 миллиона гривен, сообщается в системе аналитики открытых данных Clarity Project.

Почти через год после тендера выяснилось, что работы в приемном отделении не завершены, а чтобы их закончить, нужно якобы еще дополнительно 1,5 млн гривен.

Итак, "Веста Девелоп" вновь получила деньги на ремонт, и теперь должна завершить его уже к декабрю 2021 года.

Областная больница подчиняется облсовету и, соответственно, ее ремонт оплачивается из областного бюджета, хотя заказчиком работ почему-то выступила сама больница.

Детали

В общем "Веста Девелоп" победила в 21 закупке на почти 160 млн гривен. Это не первая фирма, которая связана с преследуемым НАБУ Тарпаном, но продолжает участвовать в тендерных закупках. В частности, фирмы "Инкор-Групп", "Одесские реставрационные мастерские", "Гранд отель", "Инжэк-Юг", "Альбатрос Сити", "Ренессанс", "Ремерцентр", "Сенат", "Компас проект" и "ТТ-буд" до сих пор остаются неарестованными, а потому беспрепятственно могут претендовать на государственные средства.

Отсутствием арестов активов Тарпана интересуются уже и народные депутаты Украины.

Однако, как объясняет бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, только НАБУ в состоянии принять меры, направленные на арест активов. И почему орган досудебного расследования этого не делает - неизвестно.

Спокойно себя чувствует и экс-жена Тарпана Оксана Шишовская, сомнительные счета и транзакции которой заинтересовали правоохранителей Монако.

Напомним

Тарпан - главный подозреваемый НАБУ в производствах, насчитывающих около 10 эпизодов уголовных преступлений. Среди прочего речь идет о скандальном деле "Глубоководного выпуска", где убытки государству составили более 300 млн грн.

Он находится в розыске в Украине, а потому скрывается за границей. Международный розыск по нему не осуществляется. А в НАБУ и САП отказались объяснить, по каким, собственно, причинам его до сих пор не инициировано.

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