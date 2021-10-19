Пов'язана з розшукуваним Тарпаном компанія отримала в Одесі ще один держпідряд на ремонт садка за 8,4 млн грн

Як “Веста Девелоп” пов’язана з Тарпаном

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром “Веста Девелоп” є Овакім Аветисян, а керує компанією Олександр Калохін. Однак до початку 2020 року керівником і кінцевим бенефіціаром вважалася одеситка Анна Левицька, яка до 2018-го керувала фірмою Руслана Тарпана “Чорноморська реставраційно-будівельна компанія”.

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Низка активів Тарпана, а саме — “Інкор-Групп”, “Одеські реставраційні майстерні”, “Гранд отель”, “Інжеком-Юг”, “Альбатрос Сіті”, "Ренесанс","Ремерцентр“, “Сенат”, “Компас проект” і “ТТ-буд” досі не заарештовані, отож продовжують брати участь у тендерних закупівлях.

Зокрема, лише компанія “Укрспецпроект” перемогла у восьми тендерах на суму понад 216 мільйонів гривень.



Наразі ж ця компанія продовжує брати участь у торгах — лише цього року вони намагалися перемогти у тендерах на реставрування будинку Лібмана та Старої біржі.

За словами ексдержавної уповноваженої АМКУ Агії Загребельської, вплинути на недопуск фірм, пов’язаних з Тарпаном, до тендерів, має право лише НАБУ.

Але для цього правоохоронці мають врешті решт довести справи його компаній до суду, як і справи самого Тарпана та отримати вироки. Тарпан у провадженнях НАБУ і органів прокуратури Одеської області має статус підозрюваного та оголошений у всеукраїнський розшук з 2017 року. Попри відомості про його ймовірне переховування в ОАЕ та РФ, в Офісі Генпрокурора Венедіктової, як і в НАБУ Ситника питання про міжнародний розшук Тарпана ще й досі не ініціювали.



Підстави свого зволікання правоохоронці коментувати відмовляються.