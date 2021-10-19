Связанная с разыскиваемым Тарпаном компания получила в Одессе еще один господряд на ремонт садика за 8,4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Компания “Веста Девелоп”, которую связывают со скандальным реставратором-беглецом Русланом Тарпаном, получила господряды на дополнительные работы по строительству яслей-сада. На это из местного бюджета выделили почти восемь с половиной миллионов гривен — сообщает система аналитики открытых данных Clarity Project.
Как “Веста Девелоп” связана с Тарпаном
По данным аналитической системы YouControl, конечным бенефициаром “Веста Девелоп” является Оваки Аветисян, а руководит компанией Александр Калохин. Однако к началу 2020 года руководителем и конечным бенефициаром считалась одесситка Анна Левицкая, которая в 2018 году руководила фирмой Руслана Тарпана “Черноморская реставрационно-строительная компания”.
Добавим
Ряд активов Тарпана, а именно — “Инкор-Групп”, “Одесские реставрационные мастерские”, “Гранд отель”, “Инжэк-Юг”, “Альбатрос Сити”, “Ренессанс”, “Ремерцентр”, “Сенат”, "Компас проект“и “ТТ-строй” до сих пор не арестованы, соответственно продолжают участвовать в тендерных закупках.
В частности, только компания “Укрспецпроект” победила в восьми тендерах на сумму более 216 миллионов гривен.
Теперь же эта компания продолжает участвовать в торгах — только в этом году они пытались победить в тендерах на реставрации дома Либмана и Старой биржи.
По словам экс-государственной уполномоченной АМКУ Агии Загребельской, повлиять на недопуск фирм, связанных с Тарпаном, к тендерам, имеет право только НАБУ.
Но для этого правоохранители наконец должны довести дела его компании в суд, как и дела самого Тарпана и получить приговоры. Тарпан в производствах НАБУ и органов прокуратуры Одесской области имеет статус подозреваемого и объявлен во всеукраинский розыск с 2017 года. Несмотря сведения о его возможном укрывании в ОАЭ и РФ, в Офисе Генпрокурора Венедиктовой, как и в НАБУ Сытника вопрос о международном розыске Тарпана до сих пор не инициировали.
Основания своего промедления правоохранители комментировать отказываются.