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Шефир, припортовый завод и криминальный бизнес: экспертные мнения по поводу визита Зеленского в Одессу

Киев • УНН

 • 25636 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 октября, планирует посетить Одессу. Об этом УНН сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Шефир, припортовый завод и криминальный бизнес: экспертные мнения по поводу визита Зеленского в Одессу

Наши журналисты собрали мнения политологов о возможных причинах и последствиях визита Главы государства.

Возможная инспекция региона, - Кочетков

По мнению политолога Александра Кочеткова, Владимир Зеленский может провести определенную инспекцию региона. А все – из-за чрезмерной сращенности бизнеса и криминала в Одессе.

“Это будет определенная инспекция (...) С начала независимой Украины в Одессе была сращенность криминала и бизнеса. Когда я работал на руководящей должности в МВД, то оттуда шла такая информация, что волосы дыбом вставали. Там задействованы огромные деньги, интересы, присутствуют и уголовные и полууголовные авторитеты. В Одессе куча сросшихся интересов, и взять город под контроль так и не удалось. В Одессе еще есть припортовый завод, относительно которого есть отдельные версии по нападению на Сергея Шефира (помощник президента - ред.)”, - считает политолог.

Президент должен разобраться с вопросом "схематоза" во время проведения тендеров, - Кушнир

Политтехнолог Светлана Кушнир считает, что главный вопрос, который Президент Владимир Зеленский должен поднять во время своей поездки в Одессу - это вопрос честности проведения тендеров по “Большому строительству” и “Большой реставрации”.

"Должен состояться честный разговор между местными и центральными властями относительно криминалитета и схематоза, который происходит во время проведения тендеров", - заявила Кушнир.

Кроме того, по мнению политтехнолога, к разговору на эту тему уместно было бы приобщить и правоохранителей. Кушнир отмечает - специальные органы должны заниматься поимкой преступников и связанных с ними лиц.

“Мне кажется, на эту тему надо бы пообщаться не только Президенту и его команде, которая приедет завтра (29 октября - ред.) в Одессу, но и правоохранителям.

У нас для этого существуют специальные органы (НАБУ, САП, ОГП – ред.), которые проверяют эффективность использования государственных средств (...) Мы не просто так создавали антикоррупционные органы, которые должны предотвращать коррупцию на подлете: не тогда, когда украли, а когда еще видно, что формируют схемы, по которым будут выводить государственные средства”, - резюмировала Кушнир.

Отметим

Тем временем в Одессе продолжают выигрывать тендеры компании, которые связаны с беглым бизнесменом Русланом Тарпаном. Он хоть и находится в розыске уже 4-й год, но его активы правоохранители до сих пор не арестовали. Соответственно, несмотря на криминальный шлейф и нанесенный ущерб бюджету города, фирмы подозреваемого САП и дальше активно участвуют и выигрывают новые закупки.

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