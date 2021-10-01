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Фірми підозрюваного НАБУ Тарпана "хочуть" й далі реставрувати Одесу: в АМКУ безсилі

Київ • УНН

 • 21110 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Фірми, які пов’язують з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном продовжують брати участь у тендерах на реставрацію історичних будівель Одеси. Йдеться, зокрема, про фірму “Укрспецпроект”, яка поточного року претендувала на мільйонні держпідряди з реставрації будинку Лібмана та Старої біржі, що на перетині Садової і Преображенської, і будівлі мерії Одеси на Думській площі. Чому бізнес підозрюваного НАБУ та розшукуваного МВС втікача безперешкодно подається на тендерні процедури і безкарно їх затягує розбирався УНН.

Деталі

Поточного року одеські місцеві органи влади оголошували тендерні закупівлі на ремонтно-реставраційні роботи одразу кількох історичних будівель. В них безперешкодно брали участь принаймні дві скандальні компанії, пов’язані з Русланом Тарпаном, що розшукується МВС України та має статус підозрюваного у провадженні НАБУ.

Мова йде про “Укрспецпроект”, ексдиректорку та ще двох службових осіб якої судять за привласнення 5 млн грн на реставрації будинку Руссова.

А також про компанію “Чхоллима”, один із підписантів якої, за даними YouControl, є Євген Челак, якого теж судять через справу реставрації будинку Руссова.

“Чхоллима”, наприклад, через скаргу до АМКУ тривалий час блокувала тендер на реставрацію будівлі Старої біржі.

Скаргу до АМКУ надіслали й з “Укрспецпроекту”. Антимонопольний комітет згодом зобов’язав міськраду внести зміни в умови тендеру.

Загалом, за словами учасників ринку, “Укрспецпроект” не вперше вдається до різноманітних трюків задля затягування тендерних процедур, зокрема — подає неправдиві відомості, або не вносить авансовий платіж, блокуючи таким чином проведення аукціону.

В АМКУ безсилі

Як пояснила ексдержавна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, Антимонопольний комітет не має повноважень якось вплинути на недопущення таких скандальних та кримінально переслідуваних компаній Тарпана до тендерних процедур. Зупинити це в змозі лише правоохоронці, які, врешті решт, мають довести справи компаній до суду, як і справи самого Тарпана й отримати вироки.

Цитата

“Вплинути на це можуть виключно правоохоронці. Тому що, за законодавством, про публічні закупівлі, це по суті є абсолютно правильним: будь-яка компанія має право брати участь у тендері до того часу, доки її посадових осіб не було притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, або правопорушення за корупцію. Тобто поки немає вироку будь-яка особа буде невинувата. Тобто правоохоронці мають зробити свою роботу, вони мають притягнути до відповідальності посадових осіб цих компаній, їх засновників і всіх причетних” — заявила вона.

Контекст

Поточного року згадані компанії, попри хитрощі та затягування, держпідрядів від Одеської мерії поки не отримали. Разом з тим, з 2018 по 2020 роки “Укрспецпроект” виграла тендерів на понад 218 мільйонів гривень. Сам Тарпан на момент цього “тендерного тріумфу” вже перебував у всеукраїнському розшуку (з 2017 року).

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